El especialista en criptomonedas Santiago Siri se refirió al escándalo de LIBRA y lanzó duras acusaciones contra el oficialismo, en particular contra referentes de La Libertad Avanza, a quienes vinculó con maniobras para frenar la investigación en el Congreso y con operaciones financieras sospechosas registradas en blockchain.

“Participé e intervine en la comisión dos veces aportando información de lo que pasó en LIBRA y hablo con varios de los diputados que están trabajando en ella. Tuvo unas trabas considerables en principio, se veía que Martín Menem y los diputados de La Libertad Avanza no querían que se investigue, no querían que se avance”, sostuvo Siri este viernes, en diálogo con la 750.

En ese sentido, recordó un episodio clave en la negociación parlamentaria: “En su momento pidieron que Manuel Adorni no se pusiera en la lista de interpelables para responder preguntas frente al Congreso de la Nación a cambio de frenar la Ley de Ficha Limpia, que fue lo que terminó ocurriendo”.

El especialista también puso la lupa sobre operaciones financieras que, según explicó, quedaron registradas de manera pública. “A medida que van avanzando los meses y se van descubriendo datos e información, uno se pregunta por qué Hayden Davis transfiere 500 mil dólares antes de entrar a Casa Rosada y después otros 500 mil cuando sale. Eso está en el blockchain y coincide con la visita. Por qué tres días después Novelli aparece abriendo cajas de seguridad. Porque la transacción de Hayden Davis incluía los 7.500 dólares de comisión que probablemente cobra una cueva. Estas cosas que se ven son tan alevosas”, recapituló.

Consultado sobre el alcance judicial del caso, Siri planteó que “probablemente tenga menos manija en la justicia de Estados Unidos el oficialismo. Lo que sí me queda claro es que les pica mucho el culo con esto. Tienen un cagazo enorme porque se investigue y se pregunte sobre el caso”.



Por último, remarcó que dentro de La Libertad Avanza existe un sector particularmente inquieto: “Una casualidad interesante es que todos los que están alineados con Karina (Milei) son los que están con más miedo”.