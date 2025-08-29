El PRO quedó absorbido por La Libertad Avanza con el cierre de listas de cara a las elecciones bonaerenses de la semana próxima y las nacionales de octubre, pero ya aparece en el horizonte una nueva interna. La primera escaramuza la protagonizaron el vicepresidente del PRO y delfín bullrichista, el diputado Damián Arabia, y el secretario general del PRO y concenjal santiagueño, Facundo Pérez Carletti. Arabia hizo público un llamado telefónico de Pérez Carletti pidiéndole la renuncia a su cargo partidario y el santiagueño lo confirmó: "No es coherente seguir siendo autoridad de un partido que no te representa".

Arabia abrió la puerta al denunciar en su cuenta de X el llamado del secretario general del PRO (sin dar su nombre) y contó que le criticó haber "elegido otro camino", en referencia a respaldar a La Libertad Avanza (como eligió hacerlo su jefa política Patricia Bullrich) y no participar más en la vida partidaria amarilla. "Le recordé que, pese a que en su distrito decidió ir solo, en el 70 por ciento del padrón del país, el PRO acompaña a La Libertad Avanza", le enrostró frente al extraño reclamo de fidelidad partidaria.

El bullrichista también se encargó de marcar que "en el Congreso siempre voté en conjunto con mi bloque", dejando en claro que el PRO votó siempre junto a La Libertad Avanza. "Me insultó y me cortó", agregó Arabia y denunció: "Lo cuento abiertamente y con transparencia porque sé que esto traerá consecuencias sobre mi pertenencia partidaria".

El secretario general no escondió la mano y le respondió también por redes sociales. "Revelar una conversación privada habla mal de vos y tambien de la necesidad que tienes de 5 minutos de fama", le reprochó y luego confirmó el pedido a Arabia para que dé un paso al costado: "Te pedí que des un paso al costado ya que publicamente dijiste que el PRO 'no existe mas'".

Además, Pérez Carletti anticipó que el cruce es solo parte de una interna partidaria que llegará luego de las elecciones legislativas en las que el PRO decidió licuar su capital político en pos de mantener algunas bancas: "El PRO tendrá un profundo debate (post elecciones de medio termino) de cara al 2027 y no se va a poder estar de los dos lados del mostrador", aseguró.

Arabia es vicepresidente del PRO como parte de las negociaciones de la última gran interna del PRO protagonizada a principios de 2024 entre Macri y Bullrich, cuando el ex presidente recuperó el liderazgo del partido y negoció con la ministra de Seguridad para que no presentara una lista propia, cuando todavía no había firmado su afiliación a La Libertad Avanza. En ese negociación, Arabia fue la prenda de cambio y se quedó con un lugar incómodo detrás de Macri en la estructura partidaria.

El diputado bullrichista aprovechó la denuncia para dar otro paso y anunciar que presentará un proyecto para reformar la Ley de Partidos Políticos, buscando otro iniciativa que no sea la de maltrato animal, la única con lo que logró tener algún protagonismo, y que prometió impulsar a partir de diciembre con el candidato y columnista de Neura Sergio "Tronco" Figliuolo, otro amante de los cachorritos.