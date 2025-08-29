La cantante rusa Aigul Akhmetshina es una de las grandes revelaciones de la lírica internacional contemporánea. El domingo 14 a las 17 se presentará por primera vez en Argentina, en el marco del Ciclo Aura del Teatro Colón. Después de la gran apertura con el tenor chileno-estadounidense Jonathan Tetelman, la mezzosoprano se presentará junto al pianista Jonathan Papp en un recital que ofrecerá un abanico diverso de composiciones.

La primera parte recorrerá grandes hitos del repertorio lírico, con arias de Rossini, Cilea, Tchaikovsky, Saint-Saëns, Massenet y Bizet; en la segunda parte se ofrecerá un viaje íntimo que combinará la profundidad de Rachmáninov con canciones de Mark Minkov, Dénes Buday y el estreno mundial de "Mujer fatal", de Elena Roussanova. El programa se completa con joyas del repertorio latinoamericano, como "La rosa y el sauce" de Guastavino, tangos de Gardel ("Por una cabeza" y "El día que me quieras") y la emblemática "Granad" de Agustín Lara. Entradas disponibles en www.cicloaura.com / teatrocolon.org.ar.