El "clásico de barrio más grande del mundo" ofrecerá una nueva edición a primera hora de este sábado. San Lorenzo (11 puntos) y Huracán (10), desde las 14.45 y por ESPN Premium, abrirán la acción con el partido interzonal de la séptima fecha que además servirá de anticipo de otros cuatro que vendrán a continuación: a las 17, por TNT Sports Premium, irá Central Córdoba de Santiago del Estero (10)-Estudiantes de La Plata (12) y a la misma hora, Independiente Rivadavia de Mendoza (5)-Argentinos Juniors (8) por ESPN Premium; a las 19.15 por TNT Sports Premium, Sarmiento de Junín (6)-Rosario Central (10) y a las 21.30 por ESPN Premium, Vélez (11)-Lanús (10).



En medio del caos institucional incesante que lo rodea, San Lorenzo pretende afianzar en su cancha, la buena campaña que está realizando con su equipo juvenil y que lo ha puesto en el segundo lugar de la Zona B antes del inicio de la fecha y, por el momento, en zona de clasificación a la Copa Sudamericana 2026. Mientras que Huracán va por conservar e incluso mejorar el cuarto puesto en la Zona A y el sexto lugar en la tabla anual que también lo está llevando a esa Copa. En el cruce anterior por el Torneo Apertura en Parque Patricios, Huracán ganó 2 a 0 con goles de Fabio Pereyra y Rodrigo Cabral. Pero lleva 24 años sin victorias en el Bajo Flores (lo hizo únicamente en 2001).

En Santiago del Estero, Central Córdoba no se lo hará fácil a un Estudiantes que está poniéndose a punto para el cruce con Flamengo por los cuartos de final de la Copa Libertadores. Los santiagueños vienen de ganarle 3 a 0 a Belgrano en Córdoba, marchan terceros e invictos en la Zona A y quieren quitarle la punta a su rival, que de vencer entrará en puestos de Sudamericana.

Con Angel Di María de nuevo como atracción principal e impulsado por su victoria 1 a 0 en el clásico ante Newell's, Central, esta vez sin el respaldo de su público, irá a Junín a intentar aprovecharse de la floja localía de Sarmiento, que lleva ocho partidos sin ganar en esa condición y pelea por todos lados la permanencia (está 26º en la tabla anual y 28º en los promedios).

Argentinos goleó 4 a 1 a Racing en la fecha pasada y también con ese incentivo, viaja a Mendoza para enfrentar a un Independiente Rivadavia irregular que lleva cuatro fechas sin ganar. Y en el fondo de la noche, el creciente Vélez de los mellizos Barros Schelotto, segundo en la Zona B y clasificado para los cuartos de final de la Libertadores, recibirá en Liniers a Lanús que también avanzó en la Sudamericana y que en la última pelota del partido del lunes, le empató 1 a 1 a River.