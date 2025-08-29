El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, fracasó en las últimas horas en su intento de que la asamblea de la entidad habilite la posibilidad de que se presente a una nueva reeleción. “Los socios le dijeron ‘No’ al intento de Nicolas Pino de reformar por tercera vez el estatuto de la entidad, el 41% de los presentes obturó esa intención”, indicó una fuente de primera línea de esa entidad a la Agencia Noticias Argentinas.

La reforma pretendía un cambio de fecha de balance, pero a su vez alteraba el proceso de elección, explicó la fuente. El hecho de que no se haya podido avanzar fue interpretado por los asambleístas como un freno al intento re-reeleccionista de Pino.

Pino es un dirigente muy allegado al presidente Javier Milei, hasta tal punto que incluso circuló la versión de que sería nombrado en un cargo en el Gabinete nacional. Hace tiempo existe en SRA esta interna, que tiene al matarife al frente de una entidad que se disputa, precisamente, con su vice, Marcos Jorge Celedonio Pereda Born.

En esa interna, Pino representa, hoy, a las filas del gobierno de Javier Milei; y Pereda es crítico, más alineado con las filas del macrismo residual. Hace unos meses, ambos cuadros ya se habían cruzado por el tema de la permanencia en el cargo en la Rural. La única coincidencia que tuvieron fue presionar, en tándem, para que el Gobierno de Javier Milei les bajara las retenciones a las exportaciones. Algo que lograron en la última muestra ferial de Palermo. Luego de eso, volvieron a la pelea habitual y a la disputa de poder interno.