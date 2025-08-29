Milagros Miceli es socióloga y doctora en Ingeniería informática. Este jueves, además, se convirtió en la primera argentina en integrar la lista de TIME100, un ranking elaborado por la revista TIME que distingue a los 100 líderes más influyentes del mundo en el campo de la Inteligencia Artificial (IA).

Entrevistada en la 750, Miceli explicó en qué consiste su trabajo, una tarea a la que definió como menos técnica pero "más fundamental" para la existencia de la IA. "Es lo que llamamos el trabajo de datos. Sin esos billones de datos no se podría entrenar a la IA que tenemos hoy. Y para que esos datos existan se necesita mano de obra, personas que crean, organizan, etiquetan y ordenan esos datos. Con esas personas trabajo yo", resumió la socióloga.

Según describió, muchos de esos trabajadores alrededor del mundo realizan su tarea en condiciones angustiosas y de explotación. "Estamos hablando de tecnologías que generan trillones de dólares en el mundo y que se están usando para la dominación, la vigilancia y, en muchos casos, el genocidio. Pero la cara oculta de todo eso son estas personas precarizadas que trabajan en condiciones que no les deseo a nadie. Muchas veces se da en países como el nuestro, o en países africanos, no en los centros glamorosos como Silicon Valley, donde se desarrolla la parte más tecnica de los modelos", detalló Miceli.

En cuanto al rol de la Argentina en ese entramado oculto detrás del avance de la IA, la especialista señaló que los desarrolladores de Inteligencia Artificial van en busca de mercados que "les resulten cada vez más convenientes". "En Argentina hay muchas personas que realizan este tipo de trabajo. El problema es que en cuestiones internacionales sigue siendo un país caro en dólares. En Kenia, por ejemplo, se paga menos de 2 dólares la hora y, en comparación, nuestro país es caro. Costa Rica y Colombia están creciendo mucho en este ámbito, o Brasil, que suele ser un mercado en sí mismo", agregó.



Por otra parte, Miceli se refirió a la imagen de presunta autonomía que busca proyectar la industria de la IA, una tecnología que depende mucho del trabajo humano. "Si a vos te quieren vender una marioneta y te muestran el titiritero, te va a parecer menos maravillosa la marioneta. Pero si te cuentan que la marioneta tiene vida propia y tiene conciencia propia y que incluso pronto se va a levantar y nos va a gobernar, a vos te va a parecer que es maravillosa. Es un poco el cuento del Mago de Oz", ironizó.

La lista de TIME

Por último, Miceli se refirió a la emoción que le generó su inclusión en el ranking elaborado por la revista TIME. "Es monstruoso verse ahí. En una de las notas que leí de Argentina decía: 'Se codea con Elon Musk'. No, eso no es cierto (risas)", bromeó.

"Pero no se trata de mí. Yo creo que en tiempos tan difíciles para la ciencia argentina, con muchos científicos y científicas que la están pasando mal, también es importante hablar de eso y entender que nosotros tenemos gente valiosa. El mundo eso lo ve, ¿entonces por qué la tendencia en Argentina es todo lo contrario?", se lamentó.







