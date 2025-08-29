A pesar de una buena actuación en las prácticas libres del Gran Premio de Países Bajos, Franco Colapinto se fue con una sensación ambigua, ya que el asesor y hombre fuerte de Alpine, Flavio Briatore, cuestionó su rendimiento a lo largo de la temporada y aseguró que su esperaba más de parte del piloto argenitno,

En el regreso de la Fórmula 1 tras el receso por el verano europeo, Colapinto redondeó una muy buena actuación en el primer día de actividad. En la primera tanda de entrenamiento terminó 18°, ya que aprovechó el ensayo para familiarizarse con un circuito en el que nunca había girado con un Fórmula 1. Su mejor registro fue de 1:12,276, a casi dos segundos del británico Lando Norris (McLaren).

Ya en la segunda sesión de entrenamientos, Colapinto sorprendió a todos ya que terminó noveno gracias a su registro de 1:10,957, para quedar a solo un segundo y 67 milésimas de Norris, quien fue el gran vencedor del día. Su compañero de equipo en Alpine, el francés Pierre Gasly, fue décimo en la primera sesión de entrenamientos y decimonoveno en la segunda.

Estas actuaciones dejan a Colapinto en una muy buena posición de cara a este sábado, cuando se lleve adelante la FP3 desde las 6.30 y la clasificación desde las 11. Este viernes estuvo marcado por la cantidad de accidentes que hubo en el circuito de Zandvoort. En la FP1 hubo una bandera roja por un despiste del italiano Kimi Antonelli (Mercedes), mientras que en la segunda sesión se suspendió la actividad en dos ocasiones por los choques del canadiense Lance Stroll y del tailandés Alexander Albon (Williams).

Pero la alegría por el rendimiento en la pista conttrastó con las declaraciones de Briatore, muy duro con el piloto al que promovió tras la sexta carrera del año. “No estoy contento con el resultado. Él se esfuerza mucho y eso es lo importante. Nosotros también con el equipo de ingeniería. pero no es lo que esperaba de Colapinto. El año pasado hizo dos o tres buenas carreras, pero quizás estar en el equipo con un buen piloto como Pierre (Gasly) y estar siempre en competencia con él… Quizás le pusimos demasiada presión”, disparó Briatore.

“Tal vez no era el momento adecuado para tener a Franco en la F1 y quizás necesite un año más para ser parte. Se me escapó algo en la gestión con él y no sé qué pasará en el futuro”, agregó. Además, Briatore habló sobre los problemas de Colapinto con su monoplaza y afirmó: “Es muy difícil lidiar con él ya que es muy pesado y rápido para un joven piloto en la Fórmula 1. Está sometido a demasiada presión, debemos tenerlo en cuenta porque son seres humanos y niños de entre 19 y 23 años”.

El que le contestó al italiano fue el ex jefe de equipo de Colapinto, James Wolves, que le dio al argentino la oportunidad de debutar en la Fórmula 1 en Williams: “Cuando la presión no está, podés sacar mucho más del piloto", expresó el británico. No hay que preocuparse de que un rendimiento inmediato tenga impacto. Un buen ejemplo fue la primera vez de Franco en Silverstone en 2024, pensaba que era su única oportunidad de estar ahí y mi mensaje fue que no tenía nada que ver con los tiempos por vuelta, sino de que se relaje y disfrute el momento. Dio una actuación sobresaliente”, remató Vowles.