Con las elecciones a la vuelta de la esquina y en medio del escándalo por las presuntas coimas que involucran a Karina Milei, la administración bonaerense decidió profundizar la defensa de su modelo en el sprint final de la campaña. Elaboró un informe para contrastar la motosierra libertaria con la política que el gobernador Axel Kicillof propone como “escudo y red” ante lo que define como el “abandono” de la gestión nacional.

A menos de días de la contienda provincial, el clima político se recalentó con el escándalo por supuestas coimas que involucra a la hermana del Presidente y a buena parte de la cúpula libertaria. La tensión se escenificó en la caravana que llevó al presidente a Lomas de Zamora, pero también en otros actos de La Libertad Avanza que contaron con la presencia de referentes nacionales. El jueves sucedió en Corrientes.

En ese escenario, Kicillof resolvió dar un paso más en la confrontación con la Casa Rosada pensando en la importancia de la elección para el futuro de gestión en la provincia pero también para afianzar el debate que Fuerza Patria quiso plantear a lo largo de todo el proceso electoral. Posiblemente ese también sea planteo que elegido para extender la polarización hasta las elecciones de octubre.

“Abandono y deserción de Milei – Escudo y red en la gestión provincial” lleva como título el informe elaborado por el gobierno bonaerense y difundido desde las oficinas plantenses, que busca marcar con precisión quirúrgica los contrastes entre el recorte nacional y las políticas de inversión y acompañamiento que sostiene la administración bonaerense.

A modo de resumen, en el gobierno provincial aseguran que el gobierno nacional decidió retirarse de la obra pública, de la salud, de la educación y de la seguridad. Nosotros no podemos quedarnos de brazos cruzados: vamos a poner el cuerpo para defender a los bonaerenses”, agregan.

Más de mil obras paralizadas

El primer eje del documento señala el freno total a la obra pública nacional. Más de mil proyectos fueron paralizados en territorio bonaerense: desde viviendas sociales hasta obras viales e hídricas. Entre ellas, se destacan 16.000 casas que habían sido iniciadas con financiamiento nacional.

Según el cálculo que hace la Provincia, la deuda del gobierno nacional por saldos de obras públicas comprometidas en territorio bonaerense es de 6,9 billones de pesos.

El tema es uno de los tantos que la administración provincial llevó hasta la Justicia, mientras que se activaron estrategias para suplir ese parate que repercute también en la pérdida de empleo genuino. La Provincia lleva en ejecución más de 600 obras a partir de una inversión de 3 billones de pesos.

Entre rutas, escuelas, hospitales y viviendas, se destacan obras 25 en universidades y 75 en Centros de Desarrollo Infantil que habían sido abandonadas por la gestión nacional. Desde la cartera de Infraestructura, que conduce Gabriel Katopodis, se logró avanzar sobre 13.970 km de mejoras en rutas provinciales y 783 km nuevos de autovías, a la vez que se intervinieron 5.765 km de caminos rurales.

En materia de vivienda, la provincia contabiliza 106 convenios para la construcción de 6.669 casas que quedaron inconclusos en 29 municipios tras la parálisis del Procrear, mientras que por el Programa Casa Propia + Reconstruir quedaron en el camino 9.352 viviendas proyectadas en 50 municipios.

Como contrapartida, la gestión bonaerense puso en marcha el Plan Buenos Aires Hábitat. Ya hay 8 mil viviendas en ejecución, 4 mil que fueron entregadas y otras 2 mil que se finalizarán antes de que termine el año. El Plan Completar, aparece como una de las herramientas más claras para escenificar la contraposición con la Nación ya que se propone para terminar 897 viviendas abandonadas por la gestión Milei.

Además, la Provincia está construyendo 10 complejos habitacionales en barrios populares, con 710 viviendas nuevas, y desde la Escribanía General de Gobierno, lleva entregadas más de 60 mil escrituras a través del programa “Mi escritura, Mi casa”.

Seguridad, en el centro de la campaña

Como en casi todas las campañas en la provincia de Buenos Aires, la seguridad aparece como uno de los temas más importantes. Tanto es así que La Libertad Avanza tiene a un comisario reitrado, Maximiliano Bordarenko, encabezando la boleta de la Tercera sección electoral y a un exministro de Seguridad (porteño), Guillermo Montenegro, abriendo la papeleta de la Quinta.

Los armadores del PRO que se sumaron a La Libertad Avanza para el acuerdo bonaerense, Cristian Ritondo y Diego Santilli, también estuvieron a cargo del área en la provincia y en la ciudad, razón por la cual conocen el tema con precisión y contagian esa centralidad a cada uno de los referentes que recorre la provincia.

Para Kicillof resulta vital abordar el tema partiendo de la eliminación nacional del Fondo de Seguridad que la Nación giraba a las provincias. “Nos quitaron recursos para seguridad, pero igual adquirimos más de 7.300 patrulleros y equipamos a la Bonaerense. No se trata de discursos de odio, sino de cuidar a la gente en los barrios”, afirmó semanas atrás en un acto.

Se compraron mil motos y diez drones para patrullaje rural, mientras se avanzó en conformación de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) con la incorporación de 3 mil efectivos y 14 bases desplegadas.

La Provincia complementó ese esfuerzo con la ampliación de la infraestructura carcelaria, la incorporación de nuevas tecnologías de vigilancia y prevención, y la Fuerza Barrial de Aproximación que ya cuenta con 28 bases operativas.

En materia de Justicia, la administración bonaerense lanzó "el plan más grande de infraestructura penitenciaria de la historia". En lo concreto, plantea construir 12 mil plazas nuevas, la mitad de las construidas en 205 años. 8.424 plazas ya están listas.

En un debate que, con José Luis Espert como candidato libertario, se extenderá hasta octubre, la provincia dice que el fondo que la Nación retiene representa unos 750.000 millones de pesos, que equivalen a 10 mil patrulleros nuevos o 30 mil cámaras de seguridad.

“Quisieron instalar que la provincia es un baño de sangre pero los datos oficiales muestran otra realidad: en 2024 tuvimos 814 homicidios, un caída de más del 20% respecto al promedio de la gestión Vidal”, describen en La Plata.

Educación y Salud, ni con vouchers

La educación y la salud son dos de las áreas que, en la previa a las elecciones de 2023, Milei asumía como parte de las responsabilidades del Estado. Decía que tenían que ser privadas y que quienes no pudieran acceder, podrían hacerlo a partir de la entrega de vouchers que iban a ser financiados por la administración pública.

Eso nunca pasó, pero el gobierno nacional eliminó el Fondo de Incentivo Docente (FONID) y paralizó programas como Conectar Igualdad y el Plan Fines. Las universidades y el Conicet siguen denunciando a diario el desfinanciamiento mientras que la provincia asegura que se frenaron obras en 80 escuelas.

En estos cuatro años, el Ejecutivo bonaerense asegura haber construido 285 escuelas nuevas y concretadas más de 7.200 obras de infraestructura educativa. Además, amplió el boleto estudiantil y relanzó el programa Conectar Igualdad Bonaerense con entrega de notebooks. Ya se entregaron 170 mil.

Respecto a la salud, el informe remarca que el gobierno nacional paralizó la construcción de hospitales modulares, desfinanció programas de prevención y recortó transferencias. Allí, las políticas paliativas de la cartera a cargo de Nicolás Kreplak se expresan en números: 199 nuevos Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS), 21 Centros Comunitarios de Salud Mental y Consumos Problemáticos y 2 hospitales.

Se promovió la reactivación de cinco hospitales de gestión mixta, y la provincialización de otros 3. Se entregaron 399 ambulancias y se sostiene la actividad en 291 Policonsultorios de IOMA.

Durante la actual gestión también se lanzó el programa Medicamentos Bonaerenses que ya entregó más de 1,3 millones de tratamientos, y se renovó el equipamiento de diagnóstico por imágenes de 55 hospitales provinciales.

En el Ministerio de Salud cuentan que hay 651 hospitales ya tienen Historia de Salud Integrada, más de 4 millones de bonaerenses tienen su historia clínica electrónica, y hay cerca de 100 mil bonaerenses que sacan sus turnos a través de la web.

Contra el ajuste de las políticas sociales

Sin duda, uno de los contrastes más fuertes se da en el plano social, que fue el área que generó el primer gran conflicto con la gestión nacional a partir del escándalo de los alimentos retenidos por la cartera que conduce Sandra Pettovello. “Mientras Milei esconde alimentos en galpones y abandona los comedores, nosotros ampliamos el SAE para garantizar la comida de 2,5 millones de pibes”, disparán desde las oficinas platenses al respecto.

Según el documento, el Servicio Alimentario Escolar no sólo se amplió en cobertura, sino también en calidad nutricional. Además, se reforzó la asistencia directa a familias vulnerables y se implementaron operativos de emergencia ante tormentas o inundaciones. “Milei negó la ayuda ante catástrofes naturales y vetó la asistencia a Bahía Blanca por 200 mil millones de pesos, mientras que la Provincia destinó más de 470 mil millones y envió voluntarios y recursos para la reconstrucción de Bahía Blanca”, dice el informe.

La administración libertaria también paralizó obras para llevar agua potable y cloacas a barrios populares de la provincia. eliminó el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), para obras en barrios populares. Como tantas otras medidas nacionales, el tema se judicializó, y la medida está en suspenso por una medida cautelar.

En la contracara, la Provincia avanzó con 373 obras de urbanización en 253 barrios populares de 67 municipios con una inversión total estimada de 372 mil millones de pesos. En 57 barrios populares ya se terminaron los trabajos para garantizar el acceso al agua y las cloacas, mientras que se avanzó en las obras de 12 establecimientos que, entre las familias de los barrios populares, van a generar 2.675 vacantes en los tres niveles de enseñanza.

A partir de todas esas iniciativas, dice la Provincia, se generaron más de 6.600 puestos de trabajo en las zonas más vulnerables del territorio bonaerense.

Transporte, energía, subsidios y planificación

El capítulo transporte exhibe la quita de subsidios nacionales como el principal problema. Además de eliminar el Fondo Compensador de Transporte del Interior, la gestión bonaerense denuncia que Milei dejó de financiar el Boleto Integrado en las líneas provinciales y municipales del AMBA, y quitó subsidios generando aumentos de hasta 600% en la tarifa mínima.

Para paliar la situación, la Provincia asegura haber invertido unos 672 mil millones de pesos, a la vez que destaca que el Pase Libre Multimodal beneficia a más de 600 mil personas con discapacidad, trasplantados y en lista de espera. “Ante los recortes en subsidios, incluyendo los ferrocarriles, asumimos cerca de la mitad del costo del pasaje SUBE para mantener los servicios operativos”, dice el informe.

La misma queja aparecer en el plano energético, donde el gobierno bonaerense acusa al Presidente por disolver el Fondo Fiduciario para el Transporte Eléctrico Federal, limitando el rol del Consejo Federal de Energía Eléctrica, que definía las obras prioritarias, con representación federal. “Frenó el Plan Federal de Transporte Eléctrico y desfinanció el Proyecto AMBA”, suman.

“En cambio, en la provincia ampliamos el régimen de Tarifa Social Eléctrica, ten ejecución 61 obras de energía eléctrica, estaciones transformadoras y líneas de media y alta tensión, y finalizamos 14 obras de gas natural por 178 kilómetros de red y 161 kilómetros de gasoductos y ramales, que posibilitan la conexión de más de 10 mil usuarios”, dice el documento en el que vuelven a acusar a Milei por negar el cambio climático para destacar la diversificación de la matriz energética a partir de los 26 parques solares que existen en la provincia.

El desafío de defender la industria

El informe cierra con la situación productiva. Kicillof es uno de los que suele apuntar contra la apertura de importaciones y la política económica nacional y repite que “Milei lleva adelante un plan de exterminio de la producción y la industria nacional”. “La Provincia es víctima directa de esas políticas”, asegura el gobernador cada vez que puede.

Como contrapartida, la provincia detalla programas de crédito a tasas subsidiadas para pymes, la asistencia a parques industriales y el apoyo a cooperativas de trabajo. Esas políticas se llevan adelante a partir de herramientas concretas que se generan desde los ministerios de Desarrollo Agrario, Producción y Trabajo, pero también desde la actividad del Banco de la Provincia, central para sostener la economía del sector privado en medio de la volatilidad financiera y la caída general de consumo y la capacidad de compra de los salarios.

Según se advierte, la banca pública entregó créditos a casi 150 mil empresas, negocios y profesionales. El 75 por ciento fue para MiPyMEs y el 65 por ciento con tasas preferenciales.

“La única boleta que enfrenta a Milei es la nuestra. Si Milei arrasa en la Provincia no va a haber escuelas, hospitales ni trabajo. Por eso pedimos unidad y compromiso. A este gobierno se lo frena en las urnas”, dice Kicillof, palabras más, palabras menos en cada recorrida o acto público que encabeza. Confía en su gestión y convirtió lo hecho en los últimos años en el elemento central de una campaña que se fue acomodando con el paso de las semanas.

El documento difundido para ordenar la última semana de campaña es mucho más extenso y describe políticas culturales, en defensa de los derechos humanos y la inclusión social, los programas contra la discriminación, y las iniciativas provinciales en pos de la defensa del ambiente, entre otras tantas problemáticas que el Presidente considera dentro de lo que él llama “agenda woke” y que para la administración Kicillof siguen formando parte de una transversal de su gestión.