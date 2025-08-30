Veintisiete fiscales adjuntos subrogantes del MPA juraron ayer. 22 de ellos cumplirán funciones en la Fiscalía Regional 2 y los otros 5 en la Fiscalía Regional 3. La jura se desarrolló ayer en el salón de actos de la Corte Suprema de Justicia en Rosario. En relación a la incorporación de los fiscales, Vranicich destacó que “el 85% de las personas que juraron son recursos formados en el propio MPA”. Al respecto, explicó que “se trata de integrantes del MPA que vienen desempeñándose en la institución y que conocen claramente el rol de persecución penal a asumir”.

Por otro lado, resaltó que “la incorporación de nuevos fiscales representa un fortalecimiento a las estructuras del MPA, ya que proporcionará una mejora en las respuestas a la ciudadanía y en particular a las víctimas”. En el acto, también estuvo presente el Fiscal Regional de la Segunda Circunscripción, Matías Merlo, quien a su vez está a cargo interinamente de la Fiscalía Regional de la Tercera Circunscripción Judicial y el Secretario General, Leandro Maiarota.