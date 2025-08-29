El lunes 1 de septiembre los usuarios del transporte público del AMBA volverán a sentirlo en el bolsillo: subtes y colectivos sufrirán un nuevo aumento. El ajuste, que combina la actualización automática por inflación más un 2% adicional, no solo modifica el valor del boleto: vuelve a reorganizar la rutina diaria de millones de personas que dependen del transporte para ir al trabajo, a la escuela o a cualquier actividad cotidiana.

Subte: diferencias abismales por la SUBE

En el subte, la suba será del 3,87%. Para quienes cuenten con una SUBE registrada, el valor de los primeros veinte viajes será de $1.071. Pero el castigo es claro para quienes no la tengan registrada: deberán pagar $1.702,89.

Así, viajar sin registro puede costar casi el doble. El esquema tarifario también se replica en los descuentos por cantidad de viajes y en el Premetro, donde la tarifa mínima será de $374,85 con SUBE registrada.

Colectivos: otro golpe en Provincia y Ciudad

Los colectivos suburbanos bonaerenses aumentarán alrededor de un 3,9%. La tarifa mínima pasará a $529,25 y alcanzará los $680,47 en trayectos más largos.

En la Ciudad, el boleto mínimo se ubicará en $526,13. Para quienes no registraron su tarjeta, los valores superarán los $840, profundizando la brecha entre quienes cumplen con la registración y quienes aún no lo hicieron.

Una brecha en el AMBA

Mientras tanto, las líneas de colectivos bajo jurisdicción nacional --que recorren gran parte del AMBA-- no tendrán aumentos en septiembre. Allí, el mínimo seguirá en $451,01. Esto genera un escenario desigual: según la línea que se tome, el bolsillo puede sentir más o menos el ajuste.

El impacto cotidiano

Con este nuevo aumento, el transporte público acumula más de 40% de suba en lo que va de 2025.

El Gobierno nacional quita subsidios y frena salarios, por lo que para la mayoría de los usuarios el cálculo es más simple: cada viaje pesa más en un presupuesto que ya viene recortado por la inflación.

