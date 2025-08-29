En el año de su centenario, el Archivo Histórico Provincial Dr. Ricardo Levene, dependiente del Instituto Cultural bonaerense, invita al público general a participar del XX Congreso de Historia de los Pueblos de la Provincia de Buenos Aires, el cual se llevará a cabo los días miércoles 3 y jueves 4 de septiembre en el Teatro Argentino de la ciudad de La Plata. Con más de 500 inscriptos, los ejes temáticos propuestos para esta oportunidad atraviesan tópicos como: “Debates historiográficos”, “Pueblos originarios y poblamiento”, “Archivos bibliotecas y museos”, “Estudios de género” y “Sociedad y vida cotidiana”, entre otros. En total, serán once comisiones que funcionarán por la mañana y por la tarde con la participación de expositores.

“Se trata de una gran oportunidad para reflexionar sobre nuestra identidad y nuestra historia. Sabemos que no podemos amar ni defender lo que conocemos y, si es así, corremos el riesgo de perderlo”, señalaron los organizadores del evento. “Es un orgullo recibir historiadores de toda la provincia y al público en general para seguir construyendo un patrimonio colectivo”, completaron.

Esta nueva edición del Congreso se realiza en el marco de las celebraciones por el centenario del Archivo Histórico de la Provincia, fundado en el año 1925, a partir de una necesidad del Estado bonaerense de tener su propio acervo histórico luego de haberlo perdido, en 1880, con la federalización de la Ciudad de Buenos Aires.



La primera edicion del congreso (que la Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires declaró de Interés Legislativo recientemente) tuvo su primera edición en el año 1950, y se viene llevando a cabo de manera ininterrumpida desde el año 1991, con una frecuencia bianual.

El miércoles 3 a las 9hs se abrirá la acreditación para los titulares y adherentes inscriptos de esta edición, mientras que la posibilidad de asistir como oyente será totalmente libre y gratuita. A las 13hs, en tanto, en la Sala Piazzola, se realizará el acto de apertura que estará a cargo de la Presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout y la Directora Provincial de Patrimonio Cultural, Araceli Bellotta.

Posteriormente al acto, se llevará a cabo un panel con Hernán Brienza y la Directora del Archivo Histórico, Alicia Sarno. En tanto, el jueves 4, a las 13hs, se desarrollará la mesa de trabajo “Archivo, Historia y Futuro Digital”, con Myriam Southwell y Pablo Borda (coordinada por el historiador Guillermo Clarke), y a las 18hs será el cierre del Congreso a cargo de Roberto Baschetti y Araceli Bellotta. La programacion completa puede consultarse en las redes sociales y web del evento.