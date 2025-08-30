El convencional constituyente Marcelo Lewandowski resaltó la incorporación de la "movilidad jubilatoria" en el texto de la nueva Constitución Provincial, luego de la advertencia que realizó en la reunión de la Comisión Redactora desarrollada el jueves. "Finalmente pudimos lograr que en el texto de esta reforma constitucional se incluya la movilidad jubilatoria, además de que se mantenga la intransferibilidad de la caja", sostuvo tras la confirmación. Por su parte, la Federación de Sindicatos Municipales de la provincia (Festram) también celebró la nueva figura de la Caja de Jubilaciones: "Esto es el triunfo de las organizaciones sindicales, de jubilados, sociales, y políticas, junto a constituyentes de distintas fuerzas que lograron torcer el rumbo" del Frente Unidos.

"Advertimos que la movilidad está en la actual Constitución, pero no estaba incorporado en el texto de la nueva. Finalmente hoy (por ayer) logramos incluirla para tratarla en el pleno de la Convención, para que quede aprobada y no haya perjuicio para los beneficiarios de la Caja de Jubilaciones de la provincia", señaló Lewandowski.

Esta incorporación se suma a otro de los pedidos realizados por Activemos, junto a otros bloques, para mantener la intransferibilidad de la Caja de Jubilaciones, tal como estaba estipulado en la Ley de Necesidad de Reforma. En ese sentido manifestó su agradecimiento al resto de los convencionales por "haber tomado nota y acompañado la propuesta". Y agregó: "Que la movilidad hoy esté incorporada es saludable para que la nueva Constitución mejore la calidad de vida de los habitantes y no que las empeore". Además aseguró: "Los convencionales de Activemos seguimos defendiendo a todos los jubilados y, por supuesto, también a los que están en actividad en esta querida provincia de Santa Fe".

Festram

Por su parte, Festram celebró "la unidad como herramienta de lucha". "Finalmente en la letra de la nueva Constitución de la Provincia figurará que la Caja de Jubilaciones de la Provincia será declarada intransferible. Es esto un triunfo de las organizaciones sindicales, de jubilados, sociales, y políticas, junto a constituyentes de distintas fuerzas representadas en la Convención que lograron torcer el rumbo y modificar el dictamen por mayoría del Frente Unidos", señala el comunicado de prensa.

"Pone en evidencia también, en la necesidad de seguir articulando con todas las expresiones de la comunidad, la resistencia al modelo que Javier Milei en la Nación y Maximiliano Pullaro en la Provincia vienen intentando llevar adelante en detrimento de los trabajadoras y trabajadores, tanto activos como pasivos", remarcó la organizavión municipal.

Festram avanzó en una estrategia -desde un principio-, convencida de que le asistía el derecho y la justicia, conocedores de los antecedentes y consecuencias negativas, que este tipo de transferencias de lo provincial a lo nacional o directamente a lo privado, iban a tener para la vida de miles de conciudadanos.

"La derrota política del Gobernador es evidente y demuestra además, que si las consultas y reuniones sobre una multiplicidad de temas se hubiesen hecho antes de mandar el Proyecto de Ley, otros hubiesen sido los enunciados del mismo y diferentes perspectivas podrían haberse manifestado. Esta corrección del dictamen original es una muestra clara de esa situación. Nuestra Federación continuará, irreversiblemente, defendiendo los derechos y las conquistas logradas por el conjunto del movimiento obrero de Santa Fe a lo largo de toda su historia. La única lucha que se pierde es la que se abandona", concluye el documento.