En las efemérides del 30 de agosto sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1797. Nace Mary Shelley

En Londres nace la escritora Mary Shelley. Hija de la también escritora Mary Wollstonecraft, adoptó el apellido de su marido, el poeta Percy Shelley. Una noche de 1816, reunidos ambos con Lord Byron, apostaron que cada uno debía escribir una historia de terror. A la compulsa se sumó el médico de Byron, John Pollidori. Él y Mary Shelley completaron la apuesta. El médico escribió el relato “El vampiro”; la joven Mary ideó la novela Frankenstein o el moderno Prometeo, una de las obras de terror más populares de la historia y con varias adaptaciones al cine. La novela eclipsó el resto de la producción de Mary Shelley, que murió en 1851.

1857. El primer ferrocarril de la Argentina

Se inaugura la primera red ferroviaria de la Argentina, que unía la estación del Parque (en lo que ahora es Plaza Lavalle) con Floresta en algo más de media hora. Un día antes, la locomotora bautizada como “La Porteña” había hecho el primer viaje, pero el acceso al público quedó dispuesto a partir del 30. Ese trazado se convirtió en el actual Ferrocarril Sarmiento. La fecha se recuerda como Día de los Ferrocarriles Argentinos.

2004. Adiós a Mario Levrero

El escritor uruguayo Mario Levrero fallece en su Montevideo natal a los 64 años. Jorge Mario Varlotta Levrero trabajó como creador de crucigramas y guionista de cómics mientras desarrollaba su obra literaria. Sus primeras tres novelas, La ciudad, París y El lugar forman lo que él denominó Trilogía involuntaria. De 1995 es Nick Carter (se divierte mientras el lector es asesinado y yo agonizo). Como cuentista publicó, entre otros títulos, La máquina de pensar en Gladys, Aguas salobres y Ya que estamos. Un año después de su muerte apareció la novela póstuma La novela luminosa.

2010. Fallece Francisco Varallo

En La Plata muere Francisco Varallo, a los 100 años. Había nacido en la ciudad de las diagonales y brilló en Gimnasia y Boca. Fue el máximo goleador del club xeneize con 181 tantos hasta que lo superó Martín Palermo en 2008. Llegó a vivir para presenciarlo. Era el último integrante vivo del primer Mundial, jugado en Uruguay en 1930, donde anotó un gol y jugó la final contra el conjunto local.

2015. Muere Oliver Sacks

El neurólogo y escritor británico Oliver Sacks fallece en Nueva York a los 82 años. Entre sus libros destacan Despertares, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, La isla de los ciegos al color, Los ojos de la mente y su autobiografía, En movimiento.

2015. Fallece Wes Craven

A los 76 años muere Wes Craven, uno de los puntales del cine de terror de las últimas décadas en Hollywood junto a David Cronenberg y John Carpenter. Dirigió la saga de películas de Freddy Krueger y en los 90 obtuvo un éxito inesperado con la serie de films de Scream.

2022. La muerte de Gorbachov

Mijaíl Gorbachov muere en Moscú a los 91 años. Llegó a ser la máxima autoridad de la URSS en 1985, tras la muerte de Konstantin Chernenko. Encaró reformas inéditas en la historia del comunismo soviético, la perestroika (“reestructuración”) y la glasnost (“apertura”), llevó a la distensión con los Estados Unidos y protagonizó el colapso posterior a la caída del Muro. Gorbachov salió indemne de un intento de golpe de Estado en agosto de 1991, pero se mantuvo en el poder solamente para certificar el fin de la URSS. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz en 1990.

Además, es el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.