El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este sábado 30 de agosto una jornada con cielo mayormente nublado y probables lluvias aisladas por la noche. La mínima será de 16 grados y la máxima de 19, con viento del este y ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora.
El domingo se esperan lluvias durante toda la jornada, con tormentas aisladas por la mañana. La mínima será de 14 grados y la máxima de 19.
Para el lunes se prevé que las tormentas continúen por la madrugada y mañana, pero habría una mejora por la tarde y la noche. La temperatura rondará entre los 14 y 18.