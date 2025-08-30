No me preocupa salir a la calle y ver a alguien que se cree dios,

pero si al rato paso nuevamente y veo a cien que le están rezando,

sé que algo va muy mal.

Rudy

Querido lector: quizás esté usted cansado de que insista, sábado a sábado, en lo difícil que está el humor en tiempos tristes donde la exclusión parece ser la norma, y la escucha es un extraño fenómeno casi inexistente.

Para el humor –lo digo una vez más– se necesita cierto “absurdo compartido”. Si se me ocurre un chiste en el que una gallina está recitando a Shakespeare, puedo dar por sentado que usted, lector, va a considerar ilógica la situación. Puedo contar con que compartimos que eso es absurdo. Ahora bien: si mañana, por una manipulación genética, las gallinas aprenden a hablar y recitan a Shakespeare, o hay personas que recitan a Shakespeare pero se autoperciben gallinas y hay que verlas como tales, el chiste a partir de esa imagen dejará de ser gracioso.

Hace dos años decía yo, apoyándome en ese concepto del absurdo, que si JM ganaba las elecciones, era porque como sociedad estábamos del tomate perita. Por suerte, no dije: “Va a ganar el día en que las gallinas reciten a Shakespeare”. Tuve que admitir luego la derrota irrefutable, y supuse que sí, que como sociedad estábamos locos.

Esperaba entonces una reacción de quienes no estuvieran tan locos, que consistiera simplemente en proteger a la sociedad de tanta locura; en proponer caminos que nos devolvieran a cierta sensatez, que no se limitaran a señalar la locura, sino que, con dificultades pero sin pausa, se buscara “la vuelta a cierta lógica”.

Debo decir que, hasta ahora, “cri cri, cri cri”, como dicen los chicos (me refiero a la ausencia de proyectos, no al nombre de nadie). Y una vez que la locura gana la Copa, va por más. Y está bien que lo haga, pero son/somos los demás quienes tendríamos que ponerle, dentro de la ley, límites. Decir: “Esto no, con esto no se puede, con esto no se juega”.

Y entonces, sin que la oposición se animase a poner límites ("en nombre de la gobernabilidad”, se explicaba), se votaron leyes que lisa y llanamente ataban de manos, pies y boca a quien quisiera hacer algo. Fueron por el absurdo y lo “naturalizaron”.

Naturalizaron el insulto, el ninguneo, la burrada, la agresión gratuita –bueno, algo gratuito tenía que haber–; naturalizaron reprimir a jubilados, a maestros, a jóvenes; naturalizaron las palabras y los gestos agresivos que reemplazaban a los amorosos o eróticos; naturalizaron la exclusión. Nada de eso lo inventaron ellos, pero hasta hace poco había cierto consenso, o el intento de cierto consenso de que algunas cosas “están mal” no se deben hacer.

Y ahora viene lo que ocurrió esta semana: el ¿escándalo? con la ANDIS, del que seguramente el gobierno zafará diciendo: “no es cierto que no se haga nada por la discapacidad”. De hecho, se la pasan dis-capacitando a gran parte de la población, todos los días, todo el tiempo. Vea si no: estamos perdiendo parte de nuestra capacidad de asombro, de nuestra capacidad de empatía, de nuestra capacidad de escucha, de nuestra capacidad de aprendizaje, de nuestra capacidad de pensar cooperativamente, de nuestra capacidad de poner límites donde corresponden, de nuestra capacidad de usar las palabras adecuadamente, de nuestra capacidad de preguntar en vez de proyectar, de nuestra capacidad de saber que si nos tiran demasiada info sobre un tema, es muy probable que sea para distraernos de otro; de nuestra capacidad de discriminar entre una persona y la raza, etnia, nación, pueblo, religión o grupo de la que esa persona forme parte.

Estamos importando prejuicios, y los pagamos –o los vamos a pagar– caros, porque nos llevan a perder nuestra capacidad de entender la singularidad.

No le extrañe, lector, si el día de mañana alguien usa los argumentos que acabo de exponer para explicar que “las acusaciones son falsas, ya que ellos hacen mucho por la discapacidad”, … y que parte del país le crea.

Sugiero al lector acompañar esta columna con el video “Yo no lo voté”, del canal “Rudy en vivo”. Se trata de un monólogo de 2017, que, lamentablemente, con un par de nombres y situaciones distintas, conservan una horrible vigencia:



