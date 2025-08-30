Hay situaciones históricas, que producen una tonalidad afectiva, un temple de ánimo, donde casi toda la población queda implicada. Están los directamente responsables y culpables que la historia se encargará de juzgar. Mientras tanto, se expande en la sociedad un sentimiento de vergüenza o de confusión de la que muy pocos quedan incólumes.

El compendio de rasgos nazis que se están reeditando no implica que el nazismo se esté reproduciendo de una manera idéntica al nacionalsocialismo, sin embargo, el desprecio megalómano a la condición humana, la burla cruel a los discapacitados, la represión sistemática de los jubilados, la exhibición de un poder que carece de límites, los discursos políticos en donde la impronta ética se ausenta, el cinismo desvergonzado, la simulación de aquello que se dice combatir, son indicios de la presencia de un ideario nazi en el Siglo XXI.

Muchos de los estudiosos del momento nazi europeo, concluyeron que su rasgo fundamental fue el odio a Alemania. El odio a la Argentina que conocimos es lo que quiere ser atacado, esta vez, en su raíz.

Se trata de producir un país diferente, alejado de su marco fundacional, de sus legados éticos más determinantes hasta volverlo irreconocible.

El solo hecho de ser testigos de tal ignominia sin poder, por ahora, detenerla, repercute, inevitablemente, en el espíritu de los hombres y mujeres de nuestra nación.

Por ello, cada vez tendrá más peso el ejercicio de una nueva responsabilidad colectiva ante semejante humillación. No se trata solo de un mero cambio político si no de cambiar la realidad que hizo posible esta caída que tendremos que levantar si aun ser argentino sigue significando el deseo de una patria justa, libre y soberana.