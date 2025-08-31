Yo conocí a un violador. Lo tuve cara a cara en la calle, en la puerta de su casa de portland. Le sentí el aroma, percibí el color de ojos, vi sus manos de vejete y sus zapatillas Flecha que le quemaban los dedos por el verano. Lo miré y temblé. Nunca pensé que eso me pasaría justo a mí, en extremo creído de poder aguantar sentir el aliento del monstruo y aun así, correr la niebla de su respiración y degollarlo allí mismo en la puerta de su caverna. Temblé de indignación y estupor ante la confesión.

-Sí, yo era muy cariñoso con los nenitos, yo los cuidaba y fuimos amigos, muy amigos. Íbamos a la placita…

-¿Qué hiciste de tu vida? Mi voz se había afinado y me sentí un idiota. Era una frase de Arlt.

“¿Qué hiciste de tu vida, mala bestia?” Pretendía filosofar porque de verdad las ganas de trompearlo se me habían diluido y me arrastraba a un sordo interrogatorio antes que a una pelea: quería saber el motivo, cómo piensan los demonios en la Tierra, por qué lo hacen, de dónde viene “eso”, cómo es posible que no sientan arrepentimiento o compasión.

-Nada, no hice nada yo. Me porté bien, además ya pasó mucho tiempo y no recuerdo nada de los chiquitos. Eran lindos, se paseaban por mi vereda y nos saludábamos. Les compraba chiches.

¿Entonces a eso queda reducida una violación comida por el tiempo? El viejito evocaba aquello como una temporada de verano. Y yo, con mi postración, lo estaba dejando hacer. Entonces fue cuando lo rocé.

Quería hacerlo. Era como entrar a la jaula de los leones y tocar sus melenas cuando están dormidos. Le puse una mano en el hombro derecho. Él miró mi mano y se sonrió. Yo, como pude, le apreté sin fuerzas mis dedos sobre la superficie de sus huesos. Quería hacerle sentir opresión o dolor, pero mi mano no respondía. Eso se siente. No es miedo, no es estupidez: es asombro de que ocurran cosas en la vida y nadie haga algo salvaje, más de lo que él había hecho, como desnucarlo, golpearlo, ejecutarlo al amanecer, juzgarlo, acuchillarlo. Pero no. El tipo parecía reconfortado por tener mis dedos sobre su hombro ¿Pensaría que lo estaba palmeando?

¿Que lo entendía y perdonaba? Retiré mi mano frustrada y creo que le dije algo así como “no te da vergüenza” o “yo sé todo y vas a pagar.” Todas frases de un western donde el sheriff oficia de alcahuete y el vengador avisa al criminal que le queda poco tiempo de vida. Puse mi mano en el bolsillo. Temblaba. Él me miró por primera vez: tenía las pupilas de ave vieja y flaca, una diminuta lagaña, sus ojos de buitre celestones, la cara sin afeitar. En esos momentos creí entender que se sentía superior a mí, por eso lo golpeé. Fue un cachetazo sin honor ni fuerza, un desplegar de ala, como un lambetazo sobre su cara hollada por el tiempo. No se sorprendió. Sólo me volvió a mirar interrogante como pensando “¿esto es todo?” Me fui apenado, con las piernas endurecidas de una rabia que se parecía a la estupidez. Luego, con los años, por una circunstancia de trabajo en que hube de poder infiltrarme en los pasillos del Poder, tuve a mano a algunos delincuentes de blanco guante que le habían infringido al país dolores patrios de tortura, desánimo y hambre. A algunos de ellos los tuve a un metro en medio de cables y micrófonos. Sentí lo mismo que frente al viejito violador. “Es el magnetismo del Mal”, recuerdo que pensé. Y en eso estaba cuando uno de ellos se me escapó luego de sonreír funerario ante una pregunta que fue el final debido a una seña de su mano: ya no tenía nada que declarar, se iba a los altares de la nación, a los hormigueros del oro y la pudrición. Alcancé, como pude, a propiciarle un pisotón. Miró en derredor y se sonrió mientras susurraba: “Epa, parece que alguien es medio ciego que me pisó los callos”. Y largó una risa poblada de dientes blancos.

Ya no siento que debo ajusticiar a nadie. Ya no soy el Ángel Exterminador o el Ultimo Samurái. Me conformo con saber que ambos están bajo tierra, en la aldea de los muertos, y que seguimos vivos quienes fuimos sus víctimas. ¿Es justicia? No lo sé.

La gente vive adormecida o seducida ante el horror. No se puede creer tanto y tanto dolor. Tanto que hemos encallecido la herida y solo esperamos una medicación, no un anhelo de salud, no un voto de la justicia a favor. Creo intuir que algunos esperan un milagro consentido en votos o en un descalabro de los cielos surgentes adornado con rayos y centellas. La salvación, el poema fértil que reúna todos los males. El poema que nos limpie de una vez de nuestras estupideces diarias, de nuestros malestares, de nuestros fascismos ilustrados o bestiales, de nuestra complicidad, de los consejeros reales, de la infección. La otra noche, inmerso en problemáticas de dinero y falta de fortuna, no advertí el llamado de una amiga quien me dejó en la casilla un mensaje. “Mirá, está saliendo la luna y está hermosa”. Desestimé el anuncio porque mis problemas eran acuciantes: ausencia de dinero, búsqueda de trabajo, rodeado de gente insomne que no sabe qué hacer con su falta de sueño y de sueños. Porque sí, porque no la dejan hacer, porque son incapaces de dar vuelta la media agujereada. Miré hacia arriba: la luna era una tortilla hecha con cebolla y cuatro huevos. Los que muchos no pueden adquirir por su precio o por acidez estomacal. Abrí la puertita de chapa y levanté la cabeza enfocando mi testa hacia el firmamento. Recordé al violador, a los violadores de todo.

“Ya van a pagar”, me dije para consolarme.

En el celu sonaba Cerca de la revolución, del maestro honoris causa Charly García. Y la luna que me guiñó un ojo.

