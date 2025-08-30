Alejandro Garnacho tiene nuevo destino: Chelsea oficializó este sábado la llegada del delantero argentino, que firmó un contrato por siete temporadas, hasta 2032, y será compañero ahora de Enzo Fernández. El club londinense pagó cerca de 40 millones de libras (unos 54 millones de dólares) al Manchester United para quedarse con el atacante, que viene de quedarse afuera de la convocatoria de la Selección argentina para la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas.

El futbolista de 21 años, nacido en Madrid pero que viste la camiseta albiceleste, dejó atrás un paso turbulento por los "Red Devils". Tras brillar en sus inicios, perdió protagonismo después de la final de la Europa League en mayo contra Tottenham, donde entró apenas unos minutos y mostró su disgusto de manera pública. Desde entonces, el entrenador Ruben Amorim lo apartó del plantel.

En Stamford Bridge, Garnacho competirá por un lugar con el inglés Jamie Gittens, otra joven apuesta que llegó en julio desde Borussia Dortmund. "Es un momento increíble para mi familia y para mí unirme a este grandísimo club. Vi el Mundial de Clubes y es especial unirme a los campeones del mundo. ¡Somos el mejor equipo del mundo!", declaró el argentino en su presentación.

El exjugador del United, con 26 goles en 144 partidos en Old Trafford, se suma a una lista de refuerzos de peso que Chelsea cerró en este mercado, como Joao Pedro (Brighton), Estevao (Palmeiras) y Liam Delap (Ipswich). En paralelo, el club despidió a figuras como Noni Madueke (Arsenal), Joao Félix (Al-Nassr), Marc Guiu (Sunderland) y Christopher Nkunku (AC Milan).

