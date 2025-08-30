A partir del desdoblamiento electoral, la provincia de Buenos Aires tendrá un cambio en el modo de contar los votos, dado que se aplicarán los lineamientos que establece la ley provincial, dado que los comicios no estarán atados a la nacional como sucedió históricamente. En concreto, habrá tres categorías de votos y el nulo no será uno de ellos.

Así, tal como establece la ley 5.109, las categorías vigentes son las de votos afirmativos, blancos y los de identidad impugnada. La norma da cuenta de varios casos a tener en cuenta para ello.

Por ejemplo, en el artículo 86 se aclara que si en un sobre se encontraran más de una boleta, sólo se computará una de ellas, siempre que correspondiere a un mismo partido político y se considerará en blanco el voto en caso de ser listas diversas.

A su vez, en el artículo 87 postula que sólo se computarán las boletas oficializadas y, si aparecen boletas que no fueron autorizadas por la Junta Electoral, se considerarán como votos en blanco.

En el artículo siguiente, señala que aquellas boletas no inteligibles, las que no expresen nombres propios de personas o contengan varios cuyo orden no pueda determinarse, también se considerarán en blanco, así como las que de cualquier manera permita la individualización del votante.

“Es un cambio importante en relación a los certificados de escrutinio de elecciones nacionales y un motivo más de capacitación para autoridades de mesa y fiscales”, postuló el politólogo Pablo Salinas al respecto.

En ese plano, alertó que además “habilita una zona gris que puede dar lugar a argumentos de fraude, sean estos fundados o no”. El presidente Javier Milei, por caso, ya agitó el fantasma de fraude en los últimos actos que encabezó en la provincia de Buenos Aires, algo que salió a echar por tierra el propio gobernador Axel Kicillof.

Por caso, en el artículo 103, la ley bonaerense que rige el proceso electoral señala que el escrutinio definitivo comenzará siempre por examinar aquellos sobres que tengan la nota de “impugnados”. Así, la impresión digital del elector será entregada a peritos identificadores, para que después de compararla con la existente en la foja personal del elector impugnado, dictamine sobre la identidad.

Si la identidad del votante no resulta probada, el voto no será tenido en cuenta en el cómputo, pero si fuera aprobada, el voto se tomará. El mismo artículo señala que el escrutinio de los votos impugnados, se hará reuniendo todos los correspondientes a cada distrito y procediendo a la apertura simultánea de los mismos, luego de haberlos mezclado en una urna o caja cerrada, a fin de impedir su individualización por mesa.

Desde el gobierno bonaerense, que lleva adelante la organización de la elección en coordinación con la Junta Electoral y el Juzgado Federal con competencia electoral N°1 de La Plata, señalaron que todos los ojos estarán puestos en el recuento definitivo cuando se den casos de presuntos “empates” o dudas sobre mesas puntuales, dado que, con este sistema, habrá un foco bien puesto en la cuenta fina porque “un decimal puede significar un concejal más o uno menos”.

Esto tiene que ver con el sistema de distribución de las bancas para las dos Cámaras de la Legislatura y los Concejos Deliberantes. Es que, en tanto para la nacional se aplica el sistema D’Hondt, con la ley provincial en vigencia, se usará el modo Hare, que busca la proporcionalidad y se dirime por el cociente electoral.

Como indica la normativa en su artículo 109, una vez hecha la suma general de los votos computados de cada Sección -son ocho- o Distrito Electoral -son 135- y las del número de sufragios que haya obtenido cada una de las boletas de los partidos o candidatos; y la clasificación según la denominación con que fueron oficializadas, para que la Junta Electoral proceda de la siguiente manera.

Divide el número total de votos por el número de candidatos que corresponde elegir, según la convocatoria. Por poner un ejemplo, la Primera sección electoral elige ocho candidatos para el Senado. Entonces, el cociente (o sea, el resultado de la división) será el cociente electoral.

Divide por el cociente electoral el número de votos obtenidos por cada lista. Así, los nuevos cocientes indicarán la cantidad de candidatos que resulten electos en cada lista y, como es lógico, si hay listas cuyos votos no alcancen el cociente, no tendrán representantes.

Vale recordar que cada sección electoral posee un piso a alcanzar. En la Primera es del 12,5 por ciento; en la segunda es de 9,09; en la Tercera es de 5,5; en la Cuarta es de 14,2; en la Quinta es del 20 por ciento; en la Sexta es de 9,09; en la Séptima es del 33,3 por ciento y en la Octava del 16,6 por ciento.

Entonces, si la suma de todos los cocientes no alcanza el número total de representantes que comprenden, se adjudicará un candidato más a cada una de las listas cuya división por el cociente electoral haya arrojado mayor resto, hasta completar la representación con los candidatos de la lista que obtuvo mayor número de sufragios en la elección. En caso de restos iguales, se adjudicará el candidato al partido que hubiere obtenido mayoría de sufragios.

El dato a resaltar es que la normativa explicita que para determinar el cociente no se computarán los votos en blanco y anulados.

En el artículo 110 marca, además, dos aclaraciones por casos complejos. Por ejemplo, dice que cuando ningún partido político llegue al cociente electoral, se tomará como base el cincuenta 50 por ciento del mismo, a los efectos de adjudicar la representación, si aún no así no se logra, se reducirá otro 50 por ciento, y así sucesivamente hasta alcanzar el cociente que permita la adjudicación total de las representaciones.

Además, agrega que si la cantidad de partidos políticos que alcanzaren el cociente electoral fuera superior al de bancas a distribuir, estas les serán adjudicadas a los que obtengan el mayor número de votos.

El simulacro, ok

Como dio cuenta Buenos Aires/12, la semana pasada se llevó adelante el simulacro electoral en el centro de cómputos del Correo Argentino en Monte Grande. Allí, la tarea de los operadores consisten en cargar los telegramas que llegarán a sus computadoras de manera aleatoria, que se compara con una segunda carga del mismo documento. Es decir, los telegramas no están divididos por municipios o sección y si alguien cargó uno de La Matanza puede cargar luego uno de Junín.

Si hay coincidencia, el telegrama ya se graba, pero si hubiera algún error, va a un tercero que lo vuelve a cargar y el sistema opta, si hay coincidencia entre alguno de los tres, por grabarlo o no. En este último caso, pasa a lo que se llama “área de incidencias”, se evalúa el problema y se toma la decisión de cargarlo o no. Esto puede resultar, por ejemplo, si hay discrepancias por algún tachado en el telegrama o la confusión sobre un número no tan legible. Eso no es lo que ocurre con las actas, que luego son escrutadas por la Junta Electoral.

En el centro de cómputos, además, hay un sector donde los fiscales informáticos que designa cada fuerza política pueden realizar un seguimiento de todos los telegramas que se cargan y de todos los datos que se arrojan. Por caso, este sábado esos fiscales estaban en el predio siguiendo con atención el proceso de trabajo.