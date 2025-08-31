Del miércoles 24 al domingo 28 de septiembre, la Escuela Municipal de Danzas y Arte Escénico Ernesto de Larrechea, dependiente de la Secretaría de Cultura y Educación, presenta LarreDanza, un Seminario y Gala de Danzas para niñas, niños y adolescentes de 6 a 18 años. Se trata de un espacio de intercambio, actualización, muestra de danzas y artes del movimiento, articulando el proceso de enseñanza-aprendizaje; también se ofrecerán seminarios de especialización destinados a estudiantes y profesores, con clases gratuitas y aranceladas. La inscripción se encuentra abierta hasta el lunes 15 de septiembre a través del correo electrónico [email protected].

La edición 2025 enmarcada dentro de las celebraciones por el aniversario de los 100 años de vida de la institución se erige como una propuesta más amplia hacia la comunidad, ofreciendo clases para todos los espacios de danza de la ciudad, sea cual sea el estilo que se practique, para infancias y juventudes.

Tanto la sede de la Escuela (Santa Fe 1712) como el Complejo Deportivo Municipal Emilio A. Lotuf (Av. Belgrano 621) y el Teatro La Comedia (Mitre 958) se convertirán en escenarios de esta propuesta, con un programa imperdible que incluye:

Seminario de danzas para infancias y juventudes: pensado para niñas, niños y jóvenes de 6 a 18 que podrán participar de clases de danzas propuestas para distintos niveles y estilos.

Actualización docente: habilita a los mismos a la participación como observadores en todas las clases que se dictan en el marco de LarreDanza.

Gala: se trata de un espacio en el que se propicia el entrecruzamiento de saberes en el cual los maestros presentan sus trabajos coreográficos promoviendo el encuentro y la sociabilización entre estudiantes.

La inscripción al Seminario de Danzas de estudiantes la deberá hacer un familiar/tutor del estudiante, completando el siguiente formulario online

-La inscripción al Seminario de Danzas para docentes la deberá hacer cada docente de manera particular a través del siguiente formulario online

-La inscripción a la Gala la efectivizará cada docente encargado completando el siguiente formulario online.

Para más información se puede escribir al correo electrónico [email protected]