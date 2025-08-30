Luego de un comienzo agridulce en Zandvoort, con su mejor actuación en una práctica libre en Alpine y con su jefe de equipo, Flavio Briatore, lanzándole dardos desafortunados, el argentino Franco Colapinto estuvo cerca de avanzar hacia la segunda tanda clasificatoria este sábado pero finalmente no logró pasar el corte y largará 16º el Gran Premio de Países Bajos de la Fórmula 1. El más veloz de la jornada fue el australiano Oscar Piastri, líder del campeonato de pilotos, quien conquistó la pole y comenzará la carrera desde la posición privilegiada este domingo desde las 10 de nuestro país (transmite Disney+).

La vuelta a la Máxima tras el receso de verano europeo fue explosiva para el pilarense. Si bien el viernes entregó una novena posición en la segunda práctica libre -su mejor ubicación en los ensayos desde que está en Alpine-, el jefe de su escudería se encargó de que ese mérito deportivo quedara opacado por su propia verborragia. En sorpresivas declaraciones durante la conferencia de los líderes de equipos, el italiano aseguró “no estar feliz” con la performance de Colapinto y dijo que “quizás tenga problemas con demasiada presión en la Fórmula 1”. Briatore, quien también deslizó que quizás cometió algún error en el manejo del argentino, parece no aprender de sus fallos y decide señalar a su piloto justo antes del inicio de un Gran Premio y luego del parate de actividades.

En ese contexto y con uno de los autos de menor rendimiento de la temporada, Colapinto enfrentó la clasificación de este sábado. El que lleva en su casco la bandera nacional, finalmente, no pudo pasar el corte de la primera tanda clasificatoria y largará 16º en Países Bajos, delante de Nico Hulkenberg (Kick Sauber), Esteban Ocon y Oliver Bearman (HAAS) y Lance Stroll (Aston Martin). Alpine probó con modificaciones durante la última práctica pero tras el mal resultado -sus pilotos finalizaron últimos- volvió atrás para el inicio de la qualy. Allí, el argentino de 22 años quedó a 766 milésimas del mejor tiempo de la primera qualy, solo tres más de las que separarían a su compañero Pierre Gasly del mejor registro de la segunda tanda clasificatoria; el francés, finalmente, largará solo dos posiciones delante de Colapinto.

El pilarense, a quien el japonés Yuki Tsunoda (Red Bull) desplazó sobre el final de la tanda y le cerró las puertas de una mejor ubicación, se quejó del accionar de dos de sus rivales en el cierre de su último giro: “Me taparon dos autos en el sector 3, (Carlos) Sainz y Bearman, y perdí mucho tiempo. Ellos saben lo que hacen. Cuando tenés un auto adelante a dos segundos, perdés mucha carga y se siente. Venía haciendo un buen primer y segundo sector... Da bronca porque cuando está tan parejo todo, es muy poco por lo que pasás o no. Una pena porque creo que tendríamos que haber pasado, pero enfocados en el domingo ahora”.

Más allá del argentino, la clasificación dictaminó que la primera fila del domingo será toda de McLaren, tras una gran actuación de la dupla, que quedó separada por solo 12 milésimas. Lando Norris, quien persigue a su compañero a nueve puntos en el campeonato y había sido el más rápido en las tres prácticas, quedó detrás de Piastri, quien impuso su registro de 1m08s662 como nuevo récord del circuito. El argentino Julio Cruz, exfutbolista de Banfield, River y del Feyenoord neerlandés, apareció en escena durante la celebración del australiano, a quien le firmó y entregó el premio por la pole del 2025 en Zandvoort, allí donde el tetracampeón e ídolo local Max Verstappen quedó tercero. Piastri, acostumbrado a volar en su monoplaza naranja y a soñar alto, sabe que en el Gran Premio de Países Bajos hubo 16 ganadores que vinieron desde la posición privilegiada (de un total de 34 ediciones) y se ilusiona con ser uno más en esa lista y llevarse su primera victoria de esas tierras.



