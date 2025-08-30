Lionel Messi irá por un nuevo título en su extensa y exitosa carrera cuando el Inter Miami vaya en busca de la coronación en la Leagues Cup este domingo a partir de las 21, cuando el equipo dirigido por Javier Mascherano se enfrente a Seattle Sounders en el estadio Lumen Field de la norteña ciudad estadounidense. De acuerdo con el reglamento del torneo, Seattle definirá en su propia casa, por haber sido el mejor clasificado entre los cuatro semifinalistas.

Más allá de la ventaja de Sounders por jugar la final como local, Inter llega a este compromiso con la moral bien alta después de la contundente victoria por 3-1 frente a Orlando City, con un doblete de Messi, en la ronda anterior. Del otro lado, Seattle Sounders viene después de una importante victoria por 2-0 frente a Los Angeles Galaxy en condición de visitante, que le sirvieron para llegar a la final.

Este encuentro consagrará al nuevo campeón del certamen que anualmente reune a los mejores exponentes de la Liga de México y de la MLS. Y para Messi es una chance de sumar su tercera estrella en el club de Florida después de la Leagues Cup 2023 y la MLS Supporters’ Shield en 2024. Y sería el trofeo 47 que levantaría en su carrera contando los logrados con la Selección Argentina, Barcelona, PSG y ahora en Inter.