Atlético Madrid sigue sin conocer la victoria en la Liga de España tras empatar este sábado 1-1 en su visita al Alavés de Eduardo "Chacho" Coudet, en un choque correspondiente a la tercera jornada.

El atacante Giuliano Simeone transformó en gol el primer tiro al arco del Aleti, que tuvo de entrada a Thiago Almada y Julián Alvarez. El movido arranque del partido vaticinaba un vibrante duelo, que fue sin embargo de más a menos.

Pero la alegría duró poco para los colchoneros de Diego Simeone, que necesitaban una victoria de manera imperiosa para acercarse a los puestos de cabeza y no quedar más descolgados respecto de los otros grandes.

Tras un corner, el árbitro señaló penal por un derribo del noruego Alexander Sorloth sobre el defensor Nahuel Tenaglia, que Carlos Vicente cambió por gol.

Real Madrid, que contó con Franco Mastantuono de nuevo entre sus titulares, le ganó 2-1 como local al Mallorca, y mantuvo puntaje ideal.

El Mallorca pegó primero en el partido a través del kosovar Vedat Muriqi. Sin embargo, Real Madrid pudo dar vuelta rápidamente la historia gracias a los goles del turco Arda Güler y el brasileño Vinicius Jr.

Mastantuono, por su parte, empieza a afianzarse con 18 años recién cumplidos en el equipo madrileño, ya que protagonizó su segunda titularidad consecutiva.

A su turno, el Girona de Paulo Gazzaniga cayó 2-0 de local ante el Sevilla de Matías Almeyda por los goles de Isaac Romero y Alfon González, en tanto Oviedo superó 1-0 a Real Sociedad con gol del belga Leander Dendoncker.

Este domingo jugarán Celta-Villarreal (a las 10), Betis-Athlétic Bilbao (14), Espanyol-Osasuna (14.30) y Rayo Vallecano-Barcelona (16.30, ESPN).

