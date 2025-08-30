Un nuevo ciclo de celebración del blues se llevará a cabo a lo largo de septiembre en Mar del Plata con la participación de distintas bandas en el escenario de Dickens, donde hacia octubre ya están confirmadas dos presentaciones de del legendario músico uruguayo Hugo Fattoruso, junto con Ezequiel Valdez.

Al igual que el año pasado, el “mes del blues” será celebrado en el espacio de la Diagonal Pueyrredón 3017, con una programación que reúne a destacadas bandas de la escena local. “Cada fecha será una oportunidad para disfrutar de la fuerza, la pasión y la impronta que caracterizan al blues en sus distintas expresiones”, remarcaron desde la organización del ciclo, a cargo del músico Ezequiel Valdez.



En cuanto a la programación, todos los domingos a las 22hs el trío conformado por Jorge Armani en guitarra (quien ha participado en discos con los uruguayos Osvaldo Fatorusso y Juan Pablo Chapital), Belén Martos en voz y bajo y Diego Zamorano en batería recorrerá un repertorio que va de canciones propias hasta clásicos como Hoochie Coochie Man de Muddy Waters o Blues de Santa Fe de Pappo’s Blues.



A su vez, todos los viernes a las 23 se presentará Jueces de Mármol, uno de los primeros tributos locales dedicado a Pappo, que interpreta tanto la parte blusera de Pappo’s Blues como su etapa más rockera con Riff.

El ciclo se iniciará el viernes 5 de septiembre en horario central con la presentación de Crema Band, tributo a Eric Clapton basado exclusivamente en su primer etapa con Cream. El power trío está integrado por Teby Frontera, Giuliano Porchetto y Diego Zamorano.

Seguirá el jueves 11 con Incógnito Blues, con un repaso de canciones de Muddy Waters, SRV, Pappo y Jimi Hendrix, entre otros. Está integrada por Facundo Filippi (voz principal), Joaquín Calvo (guitarra), Gastón Weiske (guitarra), Mateo Morel (batería), Caleb Montenegro (saxofón) y Antü Oroza (bajo).

El viernes 12, mientras tanto, será el turno del trío Piedra Libre (integrado por Teby Frontera, Nacho Santos y Daniel Hoyos) con un recorrido por la música de Jimmy Hendrix.

Y, finalmente, el jueves 25 será el turno de Dolce Farniente (Alf Farniente en guitarra y voz, Reinaldo RakaPalazzo en bajo y Marcos Foco Montenegro en batería) con su rock psicodélico, mientras que el viernes 26hará lo propio Blow 4, con tributo a Jeff Beck.