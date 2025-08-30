Candela Santa María, una mujer de 24 años que era chofer de aplicación, fue víctima de un homicidio entre la 1 y las 2 de la madrugada de este sábado, en el partido de González Catán. Según su familia, el delincuente era quien habría pedido el viaje, intentó robarle el Fiat Cronos que manejaba y le pegó un tiro en la cabeza. Pero el caso tuvo un giro distinto: al posible asesino se suicidó y los hechos quizá no ocurrieron en situación de robo.

Fernando, un primo de la joven que estaba por cumplir 25 años en septiembre, declaró que ella "era una chica sana, trabajaba como chofer de app y hacía otros trabajos para poder pagar el auto" que aún seguía abonando en cuotas. "La mataron por dos monedas", aseguró luego de certificar que le robaron algo de plata y el celular, pero finalmente no el vehículo.

Como protesta frente a este hecho, decenas de personas, entre quienes se encontraban los familiares y amigos de Candela, cortaron el kilómetro 28 de la ruta 3, a la altura de Laferrere, reclamando justicia desde las 8 de la mañana hasta la tarde del sábado.

El dolor de la familia

En pleno corte de ruta, Alan --un hermano de la víctima-- avisó que "no nos vamos a mover hasta que agarren al culpable". Y criticó al comisario de González Catán porque "no fue capaz de mandar un móvil cuando nosotros fuimos a la comisaría a las 7 de la mañana", el momento en el que les avisaron del homicidio ocurrido hacía 6 horas.

Además, Alan cuestionó que cuando llegaron, el comisario "estaba tomando mate" y ellos mismos --los familiares-- encontraron "la casa del asesino" en el cruce de las calles La Bastilla y Conde, donde había manchas de sangre que llegaban hasta la puerta de un domicilio ubicado a 20 metros de donde asesinaron a su hermana.

Ante la inactividad de la policía, los vecinos de la zona rompieron y quemaron el domicilio del sospechoso, apodado Piñón, según contó el familiar de la víctima. "Estamos a la intemperie, no puede ser que nosotros mismos tuvimos que encontrar al asesino de mi hermana", lamentó el hermano de Candela Santa María.

"No la veía en todo el día, pobrecita", contó Alan. "Ella se levantaba a las 7 de la mañana y hasta las 9 de la noche no llegaba a su casa" debido a que tenía más de un empleo para terminar de pagar su vehículo. "Cande era una compañera y era mi hermana. Me la sacaron de un tiro", dijo mostrando su foto en una entrevista televisiva.

Junto a Alan habló la hermana mayor de la familia, quien se quebró al tomar la palabra. "Nos arruinaron. Estamos muertos en vida. Mi papá hace menos de dos años que murió y ahora se la llevó a mi hermana", lamentó sobre el homicidio ocurrido en González Catán. Además, en el contexto del corte de ruta, los familiares de Candela denunciaron que la policía los reprimió con escopetazos y balas de goma, en conjunto con la Gendarmería.

El tiro a Candela fue en el parietal izquierdo de la cabeza. Y el auto no fue robado. El cuerpo de la joven quedó en el asiento del conductor.

Los trabajos posteriores

Los vecinos de la zona habían llamado al 911 alertando por los disparos que escucharon en plena madrugada, por lo que se dirigieron al lugar de los hechos los agentes de la fuerza de seguridad y el servicio de emergencias médicas para asistirla. Sin embargo, solo pudieron constatar el fallecimiento de la víctima.

La investigación del hecho quedó en manos del fiscal Diego Rulli, integrante de la Unidad Fiscal de Investigaciones (UFI) de Homicidios de La Matanza, que ya ordenó los primeros trabajos en el caso, por lo que el personal de la Policía Federal Argentina quedará a cargo de las pericias en la escena del crimen. Los esperados allanamientos en busca de los sospechosos se realizaron recién sobre la tarde del mismo sábado, mientras que ya se le tomaron declaraciones a algunos testigos del hecho.

Según un informe policial elaborado por el Grupo Táctico Operativo, el sospechoso fue identificado como R.A.L., tiene 20 años de edad y era vecino de su víctima. En primer lugar intentaron ubicarlo en su vivienda pero no lo encontraron allí y se trasladaron hacia Virrey del Pino, donde vivían algunos de sus familiares. Allí el joven apodado Piñón se habría quitado la vida frente a los policías que lo rodeaban con un arma de fuego.

Los primeros avances de las pericias realizadas por la Justicia y la Policía bonaerense determinaron que la joven asesinada ya no se encontraba trabajando, debido a que había apagado en su celular la aplicación para la que trabajaba. De esta forma descartan el homicidio en situación de robo que denuncia la familia y abren otra posibilidad. El foco de la investigación ahora está planteado en si había o no un vínculo entre la víctima y el victimario, por lo que buscarán la existencia de mensajes previos entre R.A.L. y Candela.