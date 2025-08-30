Mientras su padre trasegaba en la forja martillando herraduras, el niño Juan Carlos Castagnino observaba maravillado el portento salvaje de los percherones que hacían su faena tirando de los carros. El misterio de esas bestias se le aparecía como un enigma que debía conjurar trazando con un pedazo de carbón sobre papel de envolver sus líneas misteriosas hasta captar la esencia de sus movimientos. Ignoraba aún que su secreto le sería revelado décadas más tarde en las antípodas de su Mar del Plata natal, en una China atravesada por la ebullición revolucionaria.

Hacía apenas dos años que Mao Tsé-tung había tomado el poder cuando en una delegación encabezada por María Rosa Oliver arribaron a fines de 1952 a Pekín, iniciando el consabido viaje de turismo cultural con recorridos que abarcaron fábricas modelo, aldeas en proceso de colectivización, cárceles, museos y universidades, en un largo trayecto en tren compartido con Jorge Amado y Nicolás Guillén, entre otros latinoamericanos en peregrinación. Para entonces Castagnino ya era un pintor consagrado: mientras estudiaba arquitectura había participado en 1933, junto a Berni y Spilimbergo, en el famoso mural de Siqueiros Ejercicio Plástico realizado para Natalio Botana. Al año siguiente pintó el mural Veladas de estudio después del trabajo en la Biblioteca Popular de Avellaneda y en el ‘44 formó parte del equipo que ornó con frescos las Galerías Pacífico. En el ‘40 hizo su viaje iniciático a Europa, donde frecuentó los talleres de Léger, Lothe y Picasso. Adscripto al Partido Comunista, su temática social de rigor estaba poblada por campesinos, obreros y personajes del mundo popular. Y, sobre todo, por caballos.

Pero en China, según narran María Rosa Oliver y Norberto Frontini en Lo que sabemos hablamos, en un salón de un hotel, al detenerse ante un cuadro, quedaron pasmados: “en una hoja de papel en blanco, trazado con unas pocas pinceladas de tinta china, fluidas, alargadas, seguras, un potrillo -un tercio menor que el natural- crines al viento y patas en el aire, galopa con ímpetu incontenible, como al final de una carrera enloquecida, y, a pesar de su liviandad eólica, golpea con los cascos la tierra, que, en el papel blanco, ni la más imperceptible línea señala”. Fue una conmoción. Era obra de Chi Pai-shih, el único pintor de origen campesino de China, que había recibido loas del propio Mao.

Carpintero nómade, había perfeccionado el arte del retrato en madera cuando en su juventud descubrió en un libro a los poetas de la dinastía Tang y la pintura clásica, que copió y asimiló por años. Pero con el tiempo su estilo personal mudó: “de un detallismo preciso y elaborado, se volvió libre, fluido e impresionista. Adaptó el modo de los clásicos -trazo espontáneo y rápido, riguroso sentido del ritmo y economía de medios- e hizo de él un instrumento para cristalizar la vida real”. Su entrega al arte -dibujo, pintura y grabado- fue absoluta. Se cuenta que en épocas del Kuomintang rechazó cargos y hasta llegó a colgar un cartel en la entrada de su casa que rezaba: “Una antigua tradición prohíbe a los altos funcionarios visitar la casa de los plebeyos”.

Cohibidos, los argentinos habían renunciado a visitar a personaje tan eminente cuando ciertas circunstancias lo hicieron posible. Una mañana de febrero, a poco de que el artista cumpliera 94 años, fueron a las afueras de Pekín hasta su casa-taller, una humilde construcción de madera con su nombre labrado en letras doradas en el frente. “Entramos. Chi Pai-shih está sentado en un sillón bajo, al lado de la estufa. Se levanta de su asiento y nos tiende la mano con dedos muy afilados. Viste túnica negra de lustrina y negro es su gorro redondo, sin tapa, que descubre un cráneo color marfil que oscurecido por el tiempo. Hilos de plata espaciados dejan al descubierto una boca chica, de labios llenos, color de vino oscuro. Pero lo que más importa en él es su mirada dulce y penetrante a la vez. Aunque los años han puesto a los iris un halo blanco grisáceo, sus ojos brillan como los de un niño. Lo animan sentimientos agolpados: curiosidad, sorpresa, cordialidad, y esa fresca expectativa del que sabe que algo nuevo, algo inesperado, aunque mínimo, va a suceder”. “Nos dice que somos los primeros argentinos que conoce”. “Apenas nos sentamos, Castagnino le dibuja un mapamundi y le muestra dónde queda Buenos Aires. Una sonrisa de comprensión le ilumina la cara. Le maravilla cuánto hemos recorrido en nuestra campaña de paz”.

“Castagnino, que ha estado conversando con él mitad a través de un intérprete, mitad con dibujos -especialmente de caballos, el animal más querido en nuestra tierra, donde abunda, y más admirado en China, donde hoy escasea- le dice que quiere hacerle un retrato”. El viejo se cambia de vestimenta y posa en una inmovilidad absoluta. Pese a su edad se levanta con agilidad y les acerca una revista donde lo comparan con Picasso por las sutiles pinturas de palomas que ha realizado. Entusiasmado, les muestra rollos con sus últimos trabajos. “Son apuntes a los cuales ni un detalle más podría agregársele sin destruir la armonía de una forma que él simplificó en su mente antes de trasladarla al papel” -observa Oliver. “Con una pincelada, el pétalo de crisantemo aparece en su graduada translucidez; con tres o cuatro, el cuerpo de un pollito tiene volumen y porosidad su plumón; un único trazo redondea el caqui y una única mancha amarilla nos dice que está maduro; un pincel ancho, pasado a plano, hace que del tallo cuelgue lánguidamente la hoja azul pizarra del aromo”.

La escena culmina cuando accede a venderles unos dibujos. “Se sienta en un taburete alto detrás de la mesa de trabajo. Ha tomado el pincel y se apresta a comenzar a escribir, pero se detiene y nos mira. Mira uno por uno. Habla. Pregunta si en la dedicatoria debe poner amigo o compañero. Ambas son hermosas, dice, y sosteniendo el pincel con el pulgar, el índice, y el dedo del medio, pasándolo sobre el anular y el meñique, a la manera china, sin apoyar la mano y moviendo solo el brazo, comienza a trazar los signos caligráficos con la misma destreza que envidiamos cuando de comer con los palillos se trata”. “Los signos trazados no son un elemento superfluo: sin quebrar la armonía de la composición le ha dado un nuevo equilibrio”. Chi Pai-shih se hace estampa con su propio sello humedecido en tinta roja y antes de despedirlos, les pide que en su próxima visita lo vuelvan a visitar.

En 1954 Castagnino creó junto a su amigo Raúl Gonzáles Tuñón, que había publicado ese año Todos los hombres del mundo son hermanos en el que incluía la crónica de su viaje a China, la Asociación Argentina de Cultura China y la revista Cultura China. En el primer número, en el que reproduce el retrato que le realizara, narra su encuentro con el pintor de quien había organizado una exposición en la Galería Viau. “Cuando le vi tomar la barra de tinta y removerla en la piedra con agua y luego, con mano segura, manejar el pincel, una intensa emoción me embargó. Su trazo aparecía en el papel ligero como una nube, vigoroso como un león, tal como exige el principio de los clásicos chinos”. Había un método allí, que estaba incorporando a su propia técnica y llegaría a dominar con maestría.

En el número de octubre del ‘59 de Cuadernos de Cultura, el órgano oficial del Partido Comunista, que conmemoraba los diez años de la revolución china, ilustrado con los dibujos que ejecutó durante su viaje, Castagnino ampliará su visión en el artículo Difusión de la pintura china. Pero la inminente ruptura de relaciones de Mao con la URSS, sucedida al año siguiente, hizo que su abordaje del tema declinara. Sin embargo, la experiencia le había dejado un rastro indeleble: a partir de entonces su trazo se volvió más sutil; sus caballos, leves y vigorosos, suspendidos en espacios vacíos, dibujados con estilo inconfundiblemente chino, se volvieron una marca de su estética.

Las paradojas del destino hicieron que en la misma época de aquel viaje que había significado un viraje existencial y pictórico para Castagnino, Zhang Daqian, que fuera considerado uno de los mayores artistas chinos del siglo veinte, viniera a la Argentina huyendo de la revolución. De origen aristocrático, militante del Kuomintang, había arribado al país a fines del ‘51 en el buque Yapeyú junto a su familia, sus perros, un mono gibón y sus sirvientes. Quien sería considerado por Picasso el mayor artista de Oriente era un experto en caligrafía, estampa japonesa, arte textil y pintura tradicional china, pero sobre todo había creado un estilo propio, una suerte de expresionismo abstracto, que será su marca distintiva. Docente de la Universidad de Nanking, del Instituto de Bellas Artes de Shanghai, y asesor de Museo Imperial de Pekín, vino invitado por Juan Bautista Kao, un sacerdote chino autor de un libro sobre China y un manual de esperanto. Daqian se estableció en una quinta de Godoy Cruz, Mendoza, donde al pie de Los Andes continuó pintando y escribiendo poesía sin entablar mayor vínculo con los pobladores.

Entre las obras realizadas en Argentina se cuentan dos rollos de seda colgantes de grandes dimensiones titulados Ángel volador y Flor de loto, que donó al Museo Nacional de Bellas Artes. Son evocaciones nostálgicas de los murales milenarios de las cuevas de Mogao, donde pocos años antes había pasado una temporada copiando las formas de seres alados, enigmáticos, provenientes de la tradición budista. Por diversas dificultades burocráticas no pudo radicarse y solo se quedó aquí hasta el ‘54, marchándose luego a Brasil, Estados Unidos y finalmente a Taiwán, donde falleció en 1983. Expuso en la Galería Peuser de Buenos Aires y en dos ocasiones en Mendoza, donde pudo verse Primavera en las montañas de Sichuan, obra que en 2011 sería subastada en Sotheby’s en 8 millones de euros. Sin embargo, no hizo escuela. Por el contrario, en Argentina la tradición pictórica china refulge, acaso sin que lo notemos, cada vez que vemos un caballo dibujado por Castagnino.