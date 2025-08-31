Cristian Fabbiani no habló en las últimas derrotas de Newell’s y hace tiempo que no lo hace el presidente Ignacio Astore. La caída ante Barracas Central el pasado viernes volvió a poner el club en situación de crisis sobre el fútbol profesional, más aún con la negativa del entrenador de hacer declaraciones. Una situación que el propio Fabbiani intentó ayer desactivar con una publicación en sus redes personales. “No hay mucho para decir”, se excusó en su posteo el entrenador leproso sobre lo visto del equipo en sus últimas presentaciones del torneo Clausura.

A Fabbiani le gusta hacer declaraciones que tengan influencia sobre sus jugadores. Su principal condición como técnico es la motivación. Pero cuando el equipo acumula derrotas y actuaciones lamentables el entrenador leproso evita cualquier declaración, quizá para no hacer autocrítica. El viernes se fue del Coloso del Parque sin hacer declaraciones luego de la caída con Barracas Central, actitud que ya tuvo en el Gigante del Arroyito luego de la derrota con Central. Y como Astore no habla por su falta total de credibilidad en el hincha leproso, para evitar que se propaguen rumores sobre el futuro del equipo, Fabbiani utilizó ayer sus redes sociales para referirse a la situación de Newell's: “En este momento que estamos viviendo como club salgo a dar la cara como lo hice siempre. Primero quiero agradecer el apoyo de nuestros hinchas por estar siempre en las buenas y en las malas. No hay mucho para decir. Obvio que estamos en falta con los hinchas y lo sabemos tanto yo como los jugadores. Ahora hay que comer mierda y ponerle la cara a lo que estamos viviendo. Solo el trabajo va a sacar adelante este mal momento. Y no hay excusa para lo que se viene”, escribió Fabbiani en su Instagram.

Newell’s ganó solo un partido en el Clausura, siendo otra vez uno de los peores equipos del torneo. Mantiene ilusiones en Copa Argentina, donde jugará cuartos de final con Belgrano el mes que viene y por eso el técnico conserva el cargo. La lamentable realidad del equipo se repite año a año y la dirigencia no da ninguna explicación a los fracasos constantes en su gestión. Una situación muy delicada porque el club tendrá elecciones el 14 de diciembre pero antes de eso hay muchos partidos que debe jugar en el torneo Clausura y ya se debe mirar con atención la situación de la permanencia en la máxima categoría. El pésimo arranque de temporada ya le quitó al equipo, con siete partidos jugados, razones serias para pensar en pelear por clasificar a una copa internacional. El próximo encuentro de la lepra será el viernes 12 de septiembre de local frente a Atlético Tucumán.