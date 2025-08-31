El diluvio que cayó sobre Junín motivó que el partido que Sarmiento y Central igualaban 0-0 resultara suspendido cuando tenía que arrancar la segunda etapa. La integridad física de los jugadores fue el argumentó que esgrimió el árbitro Andrés Merlos para tomar la decisión, ya que en ese momento la cancha estaba inundada, con muchos charcos que impedían que la pelota circulara con normalidad.

"Terminamos el primer tiempo en una situación límite y pedimos si se podía sacar un poco el agua, pero el pronóstico tampoco ayuda", explicó Merlos una vez resuelta la suspensión. "Me parece que de seguir, el riesgo es muy alto para los jugadores porque la cancha no nos ayuda. Sería arriesgar a los jugadores, que son los verdaderos protagonistas de este espectáculo", expresó el árbitro, que también aclaró que el partido deberá ser reprogramado por la Liga Profesional, con la contra de que el pronóstico del tiempo es desfarovable.

Hasta el momento de la suspensión, en el césped hubo muy poco fútbol. La cantidad de agua sobre el campo motivó que la pelota viajara casi todo el tiempo por el aire, con la premisa de tirarla lo más lejos posible para evitar complicaciones. En ese contexto, Central estuvo más cerca del gol, con un cabezazo de Veliz que pegó en el palo, luego de un gran centro de Campaz. Y la otra chance clara llegó de un corner de Di María, que el extremo colombiano devolvió al medio, sin que ningún compañero llegara a desviarlo.

La otra incidencia para destacar fue un posible penal para Sarmiento cuando el encuentro recién arrancaba, que Merlos no percibió ni fue llamado por el VAR. Quintana se arrojó sobre Contrera y pareció tocarlo, pero entre el agua y el estado del campo, el árbitro no marcó nada. Ya era un indicio de que el partido no iba a ser normal, y lo que se jugó, no lo fue.