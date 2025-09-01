Número desconocido: Un escándalo de ciberacoso escolar es el nuevo documental true-crime de Skye Borgman (La chica de la foto), que sigue el hostigamiento digital que recibieron una adolescente y su novio, y cómo ese acoso, convertido en un ruido constante, terminó desordenando a todo un pueblo de Estados Unidos y a movilizar al FBI, con una solución sorpresiva (Netflix.)