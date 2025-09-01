Los Roses es una comedia negra satírica dirigida por Jay Roach, que reimagina la película de 1989 La Guerra de los Rose. La trama sigue a una pareja aparentemente perfecta, cuyas vidas idealizadas comienzan a desmoronarse cuando la carrera de Theo se desploma y las ambiciones de Ivy despegan, desatando una batalla de resentimiento (Cines del Centro, Cinépolis, Hoyts, Las Tipas, Nuevo Monumental y Showcase.)
