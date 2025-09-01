A 3 años del intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner, hoy, a las 18, en el Aula Magna de la Facultad de Derecho de la UNR (Córdoba 2020) se presentará el libro Condenada de Sofía Caram, con la presencia de la autora, acompañada por Eugenio Raúl Zaffaroni, ex juez de la Corte Suprema (quien participará vía Zoom), Marcelo Maisonnave, abogado especialista en lawfare y María de los Angeles Sacnun, abogada y presidenta de Casa Patria Provincia de Santa Fe. La actividad requiere de inscripción previa online, y se entregarán certificados. Organizan Casa Patria Provincia de Santa Fe, Cátedra de Pensamiento Constitucional Latinoamericano de CLACSO Y Observatorio Lawfare. Acompaña: Unidad Estudiantil Cristina Libre.
