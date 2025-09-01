Los y las docentes de la Universidad Nacional de Rosario (UNR) nucleados en Coad volverán esta semana a las medidas de fuerza. La asamblea gremial resolvió ratificar el paro de 48 horas previsto para este lunes 1° y martes 2 de septiembre, en el marco del plan de lucha que el sector lleva adelante en reclamo de mejoras salariales y presupuestarias.

La decisión se tomó el martes 26 de agosto en la sede gremial, donde los docentes coincidieron en la necesidad de “profundizar las medidas de fuerza junto a toda la comunidad educativa”, según indicaron en un comunicado.

Entre las resoluciones adoptadas, se destacó la convocatoria a una nueva Marcha Federal Universitaria durante septiembre y la realización de acciones frente a un eventual veto presidencial de la Ley de Financiamiento Universitario, recientemente aprobada por el Congreso.

“El derecho a la universidad pública y gratuita y a la ciencia nacional amerita la más amplia unidad y participación”, señalaron desde la asamblea, al advertir que “corre peligro la existencia misma de la Universidad en un contexto de degradación de las condiciones de vida y de trabajo”.

El gremio docente votó la realización de paros rotativos de 48 horas durante tres semanas: ya se hicieron huelgas los días 21 y 22, 26 y 27 de agosto.

Ahora se desarrollará el último paro de 48 horas –hoy y mañana– dentro del plan de paros rotativos. De continuar el ahogo presupuestario y salarial que ejerce el gobierno nacional, en septiembre podrían definirse nuevas medidas de fuerza y se plantea una tercera marcha federal universitaria en caso de veto presidencial a la ley de financiamiento universitario.