Hoy será un día clave en el conflicto gremial en la fábrica de cosechadoras Vasalli, ya que los representantes de la empresa no acudieron a la audiencia del viernes pasado y su nueva abogada, la “mediática” Florencia Arietto, presentó un escrito planteando la “incompetencia” de la cartera laboral provincial para intervenir el conflicto, que fue desestimado in límine por el organismo. Antes, la abogada fue abucheada y echada por los trabajadores. El abogado de la seccional Rosario de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Pablo Cerra, dijo que la estrategia de la firma es “política” y consiste en llevar el caso a la Secretaría de Trabajo de la Nación, que posee una mirada más contemplativa con las patronales. “Esta gente no se presentó, presentó un escrito totalmente ofensivo y con agravios a sus trabajadores, porque está desviando el conflicto”, agregó Diego Romero, secretario general de la UOM de Firmat. El conflicto obedece a la falta de pago desde el mes de julio, más aportes sociales y jubilatorios.