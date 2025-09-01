¿Charles Bronson a la andaluza? Sí, hay una nueva vengadora anónima dando vueltas y se trata una de las protagonistas de Dos tumbas (reciente estreno de Netflix). Son varias las entradas para esta ficción ibérica que tiene como detonante el cierre del caso de la desaparición de dos chicas por falta de pruebas. Isabel (Kiti Mánver), la abuela de una de ellas, decide llevar a cabo una investigación al margen de la ley. Munida de un martillo, a los topetazos con la policía, haciendo migas con los bajofondos, la mujer hará todo lo que sea necesario para descubrir la verdad sobre lo que ocurrió aquella noche en que se esfumó Verónica.

Que la otra fallecida fuera la hija de un gitano temerario, Rafael (Álvaro Morte de La casa de papel), le da más azafrán a este policial español. El guion fue escrito por Agustín Martínez, Jorge Díaz y Antonio Mercero, los responsables de Carmen Mola, ese fenómeno literario conocido por policiales como La novia gitana y La red púrpura que también ha sido llevados a la pantalla chica. Como en aquellas obras, aquí hay un thriller cargado de giros y un personaje implacable buscando una respuesta. Isabel en su pasado fue una gran pianista y ahora meterá sus dedos y manos en tareas menos agradables. “Es alguien que busca justicia asociándose con personas poco recomendables y entra en un viaje de venganza total”, escpecificó la actriz.