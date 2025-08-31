Sin sobrarle nada, Defensa y Justicia derrotó 2 a 1 a Belgrano en Florencio Varela. Pero debió sufrir casi hasta el final: en tiempo de descuento, un zurdazo cruzado de Franco Jara dio en el poste izquierdo del arco del Halcón. Y antes, el arquero Bologna había tenido un par de atajadas valiosas. El partido, jugado bajo la lluvia y en una cancha con algunos charcos, siempre estuvo para cualquiera pero terminó cayendo para el lado de los locales que, con 12 puntos, quedaron cuartos en la zona A.

Belgrano por su parte, cerró una semana mala (el lunes había perdido 3 a 0 como local ante Central Córdoba de Santiago del Estero) y con esta derrota que acaso no debió haber sido, suma ocho puntos y por ahora afuera de la clasificación a octavos.

Rafael Delgado abrió la cuenta a los siete minutos de la primera etapa con un zurdazo tras un córner de Molinas desde la derecha. Y Belgrano igualó a los 23 con un penal que Jara anotó luego de una revisión del VAR del árbitro Felipe Viola quien comprobó que un disparo de González Metilli había dado en el brazo izquierdo de Agustín Hausch.

Cuando daba la impresión de que los cordobeses estaban más cerca que Defensa del 2 a 1 (Bologna incluso manoteó al córner un tiro de Jara que se le metía), a la media hora exacta del complemento, Soto fue al ataque con gran energía y habilitó a Miritello, quien controló y con un zurdazo puso el 2 a 1. Belgrano reforzó el ataque con la entrada de Passerini por Longo y trató de empatar. Y el objetivo se le desvió por muy poco.

En el tiempo adicional, un remate de Jara dio en el palo cuando Bologna ya había quedado fuera de acción. El empate hubiera estado bien porque Belgrano reaccionó convenientemente ante la desventaja prematura e hizo los méritos para no perder. Pero como esto es por goles y Defensa hizo uno más, poco hay de que quejarse.



