Catorce personas juzgarán desde hoy en la ciudad de Santa Fe a un hombre de 24 años por el homicidio de Lautaro Isaac Leandro. El fiscal de la causa es Estanislao Giavedoni, quien investigó al acusado como coautor de los delitos de tentativa de robo calificado y homicidio doblemente calificado (por ser cometido con un arma de fuego y críminis causa), cometidos en horas de la tarde del domingo 18 de septiembre de 2022. El jurado se conformará con 14 personas en total, doce miembros titulares y dos suplentes, quienes serán seleccionados en la audiencia de selección de jurados, antes de que comience el debate. Luego de conocerse la decisión del jurado popular, y en caso de que el acusado sea declarado culpable, se realizará la audiencia de determinación de la pena.
Este es un contenido original realizado por nuestra redacción. Sabemos que valorás la información rigurosa, con una mirada que va más allá de los datos y del bombardeo cotidiano.
Hace 38 años Página|12 asumió un compromiso con el periodismo, lo sostiene y cuenta con vos para renovarlo cada día.