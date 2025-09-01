En las efemérides del 1º de septiembre sobresalen estos hechos que ocurrieron un día como hoy en la Argentina y el mundo:

1922. Nace Vittorio Gassman

En Génova nace un ícono del cine italiano: Vittorio Gassman. Il Mattatore brilló en clásicos como Los desconocidos de siempre, Il Sorpasso, Los Monstruos, La Armada Brancaleone, Brancaleone en las Cruzadas, Nos habíamos amado tanto, Perfume de mujer, El desierto de los tártaros y La familia. Visitó la Argentina y falleció en Roma a los 77 años, en 2000.

1923. El nacimiento de Rocky Marciano

Nace Rocco Marchegiano en Brockton, Massachusetts. Más conocido como Rocky Marciano, pasó a la historia como el único campeón mundial de peso pesado que se retiró invicto. Peleó en 49 oportunidades y ganó 43 combates por KO. Reinó entre 1952 y 1956, y defendió su corona en seis oportunidades. Murió en un accidente de aviación un día antes de cumplir 46 años, en 1969.

1939. Comienza la Segunda Guerra Mundial

Adolf Hitler inicia la Segunda Guerra Mundial con la invasión de Polonia. Las tropas del Tercer Reich cruzan la frontera y ocupan territorio polaco como parte de la política de expansión del dictador alemán. Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la Alemania nazi. Italia, aliada de Hitler, se suma a un conflicto que será el más mortífero de la historia.

1946. Nace Barry Gibb

En Gran Bretaña nace Barry Gibb. Como cantante alcanzó fama mundial al integrar los Bee Gees junto a sus hermanos mellizos Robin y Maurice. La banda sonora de Fiebre de sábado por la noche los catapultó a la popularidad a fines de los 70. Es el último sobreviviente del trío.

1969. Khadafi llega al poder en Libia

Un golpe de Estado depone al rey de Libia, Idris I. Un joven teniente de 27 años se hace del poder. Es el comienzo del régimen de Muammar Khadafi, que gobernará el país hasta 2011, cuando es muerto en el marco de la guerra civil desatada en febrero de ese año.

1985. El hallazgo del Titanic

El oceanógrafo estadounidense Robert Ballard encuentra el Titanic en el Atlántico Norte. El célebre trasatlántico se había hundido en 1912 y alimentado parte de los relatos del siglo XX. El misterio de los restos se devela cuando un sumergible no tripulado llega al pecio del Titanic, a algo más de 3800 metros de profundidad.

2022. El atentado contra CFK

Cristina Fernández de Kirchner sale ilesa de un atentado que conmociona al país. La vicepresidenta arriba por la noche a su domicilio en Recoleta cuando un hombre gatilla un arma a pocos centímetros de su cabeza. La bala no sale y el agresor es detenido. Se llama Fernando Sabag Montiel, vinculado a un grupúsculo de extrema derecha, Revolución Federal, y su celular se resetea a cero apenas es arrestado. El presidente Alberto Fernández decreta feriado nacional para el día siguiente, 2 de septiembre, mientras la oposición no repudia en bloque el atentado. Con el correr de los días hay más detenciones de miembros de Revolución Federal y se descubren vínculos poco claros con el macrismo. Jonathan Morel, el líder de Revolución Federal, es un improvisado carpintero al que Nicolás Caputo, empresario cercano a Mauricio Macri, le pagó 1,7 millones de pesos por unos muebles para llevar a Neuquén. El diputado Gerardo Milman, próximo a Patricia Bullrich, queda envuelto en la controversia: en la semanas previas había presentado un proyecto de ley que alertaba sobre un "falso atentado" con el que la expresidenta buscaría victimizarse; y testigos aseguran que días antes había dicho que estaría en la costa cuando se atacara a CFK. El manejo de la causa es criticado por la vicepresidenta, que ha recusado a la jueza a su cargo, María Eugenia Capuchetti, de quien se descubrió que cobraba un sueldo del Instituto Superior de Seguridad Pública, un ente porteño creado en 2008. En 2024 se inicia el juicio contra Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Gabriel Carrizo.

Además, es el Día Internacional de la Dactiloscopia.