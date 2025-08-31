Desde El Alto, Bolivia

El que agarra algo de plata se la pone encima a su Optimus Prime, a su Batman o a su Iron Man. Lo mismo que haría cualquiera que agarre algo de plata, bah. Los cholets (contracción entre "cholo" y "chalet") están realmente de moda y se multiplican como un virus: acá y allá, allá y más acá, se divisan grandes construcciones basadas en referencias icónicas de la cultura pop. Con su toque andino, cada uno de esos edificios valen entre uno y dos millones de dólares y son, desde hace un tiempo, el objeto de anhelo de los habitantes de El Alto, en Bolivia.

Para la floreciente burguesía del pueblo aymara de El Alto, tener un cholet se convirtió en un elemento inequívoco de estatus. Los tienen los comerciantes, los transportistas, los mineros, los productores de cacao y piña, los cocaleros, los discretos dueños de fincas y, por supuesto, quienes andan coqueteando con la mala vida. "Pichicateros", les dicen informalmente a los vendedores de cocaína. Y, de hecho, son los "Pichicateros" quienes más suelen tomar la posta de esta arquitectura andina. En una de ésas, será una forma pop de decir: "Aquí mando yo".

Por ahí, el color rojo inunda la ciudad: las casas de ladrillos pagan menos impuestos. Entonces, se presume, ninguna debe pagar demasiados. De frente, unas construcciones que mezclan geometrías flasheras con colores expresivos y personajes de películas, animés o, incluso, referencias insólitas. ¿Vivirías "dentro" de Lionel Messi? Bueno, hay gente que sí: se ven cholets de Titanic y de la Estatua de la Libertad. Se advierten cholets de dientes y, obviamente, del número 10 de la Selección Argentina. Cuando hay ganas, no se discriminan los gustos. Y eso lo sabe bien el arquitecto Freddy Mamani, que viene haciendo cholets bajo todo tipo de demandas caprichosas y geniales.

El que tiene, se hace su edificio como le plazca y, mientras más freak, más celebrado termina siendo entre su comunidad. ¿Los más tops? En La Ceja, en el corazón de El Alto: allí hay de Bumblebee (de los personajes más queridos por los alteños), de la Selección Boliviana del '93, del Cristo Redentor. "Quisiera tener un cholet que sea una semilla de café", asoma Félix, un productor de la zona. Ojalá pueda juntar el dinero suficiente como para tener su propio cholet cafetero.

Y en la planta baja, salones de fiestas o comercios. Y arriba, efectivamente, las casas. "Los aymara 'le ganan' a cada metro", dice un vecino (aymara) de la zona, señalando cómo los hogares donde viven los nuevos ricos bolivianos también pueden ser monetizables. Aquí, la energía, el agua y el aseo público son baratos, por lo que El Alto se convierte en una buena ciudad para los tejes y manejes. "Los negocios pueden empezar sin permisos", continúa el vecino.

Así las cosas, entre los principales comercios de El Alto está el transporte. Hace unos años contrabandeaban tomates, vinos, paltas y aceites. Y ahora exportan fideos, huevos y cafés a Brasil, Argentina, Chile y Perú. Al mismo tiempo, gracias a su altura, unos 4600 metros sobre el nivel del mar, se les dan bien las plantas de beneficio, como el café y la quinoa, aunque también sacan buena madera.

El Alto es una ciudad que procesa pero no produce demasiado. Al costado, mientras un convoy de alteños se manduca un charqueano (carne de llama seca, una comida típica), los minibuses revientan hasta el techo de cholitas. Y, entre flamantes carteles de candidatos a presidente, las calles recuerdan las crudísimas imágenes de los pobladores en resistencia a la salida forzada de Evo Morales en 2019. "La gente de El Alto es muy fiel", suma otro vecino de la zona, que maneja un camión pintado de Sonic.

Y allí, entre los cholets de Saint Seiya y el rojo ladrillo que se expande, una terminal de helipuertos que se yergue como la más grande de Bolivia.

Asimismo, cada día, la ciudad recibe a unos 200 mil vecinos de La Paz, y una de las maneras más prácticas de llegar es vía las líneas Amarilla, Morada y Roja del teleférico. Mientras largas colas de autos y buses esperan por su dosis de diesel, El Alto se presenta en sociedad como la ciudad más joven de Bolivia (1985, unos 40 años) y, a su vez, como la más densamente poblada (unos 2,2 millones), incluso con estimaciones erráticas desde el último censo. Y a pesar de que los cholets también se ven por Cochabamba, La Paz y Caranavi, El Alto es la verdadera casa de esta arquitectura extravagante y lujosa.

En El Alto los jóvenes se entretienen con TikTok, se empilchan con ropa de segunda mano norteamericana (o de primera mano china) y van a bailar a… cholets. "Es un poco peligroso", arrima uno de los vecinos, mientras maneja con intrepidez una camioneta 4x4 con destino a La Paz. Y dentro de los cholets, una buena dosis de ostentación: vidrio, mármol y granito. En uno de esos boliches, una pantalla gigante explota con videoclips de La T y la M, Ke Personajes y Emanero & Big One. Se divisa una fuerte presencia musical criolla.

De pronto, una cholita queda presta para el baile. En la mesa del fondo, a oscuras, un muchacho arma prolijamente unos rollos de papel higiénico. Y, desde la barra, el bartender se infla la boca con coca y apura una cerveza Paceña para unos argentinos tiernitos que acaban de bajarse un blíster entero de Sorojchi Pill y todavía están tratando de decodificar los poderosos guiños de la opulencia amerindia. Estar cerca del sol no es para cualquiera.





