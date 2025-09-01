En el gobierno crece la tensión interna y los reproches por el escándalo de las coimas y por los malos resultados en la elección de Corrientes. Allí, el partido de Karina Milei --con sus armadores, los primos Martín y Eduardo "Lule" Menem-- apostó por no hacer un acuerdo con el actual gobernador Gustavo Valdés y presentar un candidato a gobernador propio, Lisandro Almirón. La opción violeta quedó en el cuarto lugar detrás de Juan Pablo Valdés, que quedó primero, Martín Ascua del peronismo, que quedó segundo y Ricardo Colombi, que se ubicó en tercer lugar.

Sin embargo, todos los focos del oficialismo estarán ahora puestos en lo que puede ocurrir el domingo que viene, cuando se lleve a cabo la elección de la provincia de Buenos Aires. Entre miércoles o jueves el presidente cerrará la campaña en el municipio de Moreno, que gobierna el peronismo, y luego viajará a Estados Unidos para reunirse con empresarios en las ciudades de Los Ángeles y Las Vegas. Milei pretende volver el sábado a La Argentina para estar el día de la elección.

La presidenta de La Libertad Avanza Karina Milei había viajado a Corrientes el jueves de la semana pasada para estar presente de cara a los comicios, pero por el repudio popular tuvo que volver a Buenos Aires junto con los funcionarios que habían viajado a acompañarla. En el oficialismo intentan quitarle importancia a la derrota en Corrientes y dicen que el resultado no se puede nacionalizar. Sin embargo, es inevitable trazar una línea con el escándalo de las coimas, fundamentalmente, por el ruido que generará en la interna libertaria. El sector de las fuerzas del cielo se quejaba de los armados de los Menem que ahora, no solo están en el centro de la escena por las filtraciones de los audios del extitular de ANDIS, Diego Spagnuolo, sino ahora también por la derrota en la elección correntina.

Desde la Casa Rosada están preocupados por los comicios de la provincia de Buenos Aires, que serán el domingo que viene. Los números que les llegan de las encuestas los dan debajo del peronismo.