El Seattle Sounders goleó 3-0 al Inter Miami en la final de la Leagues Cup este domingo por la noche y dejó a Lionel Messi, Rodrigo De Paul y compañía sin el título que el astro supo levantar en 2023, apenas llegado al fútbol estadounidense.

Los goles en el estadio Lumen Field de Seattle -50 mil espectadores- los marcaron el delantero guyanés Osaze De Rosario (a los 26 minutos), el defensor salvadoreño Alexander Roldán (a los 84, de penal) y el atacante estadounidense Paul Rothrock (a los 89). Roldán fue la gran figura de la jornada ya que, además de marcar su gol, asistió en los otros dos.

Entre los campeones hubo un argentino, el delantero exLanús Pedro "Pepo" De la Vega, quien lleva la 10 en el equipo y salió reemplazado a los 60 minutos.

Por el Miami dirigido por Javier Mascherano, la falta de puntería hizo su aparición en el peor momento posible ya que tanto Messi como el exGodoy Cruz Tadeo Allende contaron con muy buenas chances para poner el empate en los primeros minutos del segundo tiempo, pero ambos la tiraron afuera.

A diferencia de lo que suele suceder en el fútbol de la MLS, al astro rosarino se lo vio con pocos espacios esta noche, bien marcado por el Seattle y siendo detenido con infracciones cuando hizo falta.

En el equipo de Messi también salieron de entrada el arquero exIndependiente Oscar Ustari, el defensor exSan Lorenzo Gonzalo Luján, los españoles Jordi Alba y Sergio Busquets, y el uruguayo Luis Suárez.