El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó para este lunes 1 de septiembre una jornada con una temperatura mínima de 12 grados y una máxima de 17 grados, con lluvias aisladas matinales y cielo nublado durante el resto de la jornada. Se esperan ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora hasta la tarde.

El martes se espera cielo mayormente nublado, con una mínima de 10 grados y una máxima de 17 grados, con viento del noroeste rotando hacia el norte.

Para el miércoles el cielo se presentará parcialmente nublado, la temperatura mínima será de 10 grados y la máxima de 20 grados, con viento del sur.