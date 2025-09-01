El Gobierno dio a conocer este lunes los montos de los haberes mínimos y máximos que cobrarán los jubilados en septiembre. Serán de $320.277,17 y de $2.155.162,17, respectivamente.

A través de la resolución 289/2025, publicada en el Boletín Oficial, se oficializó una suba del 1,9%, las jubilaciones de septiembre -basado en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio-.

Allí se determinó que el haber mínimo garantizado vigente para este mes será de $ 320.277,17, mientras que el máximo será de $ 320.277,17. Asimismo se estableció que las bases imponibles mínima y máxima serán de $ 107.869,29 y de $ 3.505.701,35, respectivamente.

En la resolución se determinó también que la Prestación Básica Universal (PBU), quedará en $ 146.512,19 y que la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) en $ 256.221,74.

Asignaciones familiares: los nuevos montos y topes



Por otra parte, mediante la resolución 297/2025, se dispuso un incremento del 1,9% de los límites y rangos de ingresos del grupo familiar y de los montos de las asignaciones familiares. Según la actualización, quedarán del siguiente modo:

Maternidad : sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): Remuneración bruta





: sin tope de Ingreso Grupo Familiar (IGF): Remuneración bruta Asignación por Hijo:

IGF de hasta $891.041: $57.549

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $38.818

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.478

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.112

Asignación por Hijo con discapacidad:

IGF hasta $891.041: $187.379

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $132.557

IGF desde $1.306.800,01: $83.661

Asignación Prenatal: $57.549

IGF entre $891.041,01 y $1.306.800: $38.818

IGF entre $1.306.800,01 y $1.508.746: $23.478

IGF entre $1.508.746,01 y $4.718.516: $12.112

Matrimonio , hasta $ 4.718.516: $100.441.

, hasta $ 4.718.516: $100.441. Nacimiento , hasta $ 4.718.516: $67.079

, hasta $ 4.718.516: $67.079 Adopción, IGF hasta $ 4.718.516: $401.075



