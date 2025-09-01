Milei, Macri, las coimas y el "fin de la magia"

Por Leandro Renou

El caso de las coimas en la Agencia de Discapacidad une a Javier Milei y a Mauricio Macri en varios puntos y, a la vez, es el quiebre de fondo de una alianza política en la cúpula. Según los registros de proveedores del Estado, en el año 2017, más precisamente el 23 de mayo, la Droguería Suizo Argentina (la que habría pagado retornos a funcionarios libertarios) se inscribió como proveedora del Estado. La empresa de los Kovalivker, amigos de Macri hoy investigados por la Justicia por las coimas, empezó a hacer negocios con ministerios como Desarrollo Social en los años PRO. Hasta ese entonces, era la tercera droguería en importancia y arrancó su crecimiento exponencial, que se disparó en 2024, con la facilitación de contratos de los Milei. La droguería, también, financió las campañas de Macri 2019 y Milei 2023, pero hoy el líder amarillo observa que los caminos entre ambos se separan.