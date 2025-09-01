La Finalissima ante España es un dolor de cabeza para Lionel Scaloni, que reconoció que no quisiera disputarla en marzo, a pocos meses del inicio de la Copa del Mundo. El entrenador de la Selección Argentina se quejó de que se podría haber disputado antes y que ahora es una complicación de cara a la preparación para el Mundial.

"Hubo tiempo para hacerla antes", se lamentó Scaloni en un entrevista con TNT Sports. "España no pudo por la Nations League, que la inventaron ellos, y a Sudamérica nos mató. Hubiese preferido no jugar la Finalísima antes del Mundial", admitió Scaloni, que en 2022 vivió una sensación parecida cuando protagonizó el mismo certamen ante Italia, con la diferencia que en aquella ocasión el Mundial de Qatar se disputó sobre el cierre del año, por lo que ambos compromisos no estuvieron tan apretados en el calendario como será ahora.

Como consecuencia de la realización de la Nations League en Europa, España no tuvo margen en su calendario para encontrar una fecha para el desafío ante Argentina. El conjunto dirigido por Luis De la Fuente llegó hasta la final, que perdió ante Portugal, por lo que ocupó todos los parates de selecciones para ese certamen. Y ahora se encuentra disputando la Eliminatoria para el Mundial, por lo que tampoco puede competir en las Fecha FIFA que restan en 2025. Por ese motivo, recién tiene un espacio disponible en marzo, siempre y cuando no deba disputar un repechaje para el Mundial. En ese caso, seguramente la Finalissima no pueda disputarse y quede vacante para otra ocasión.

Más allá de las cuestiones logísticas, la preocupación de Scaloni pasa por el poco tiempo que habrá entre Finalissima y el Mundial, con los riesgos que implica un partido tan importante ante un rival tan calificado a tres meses del máximo objetivo. “Ganar es muy difícil y hacerlo contra selecciones de ese nivel es complejo. No hay que cometer errores", destacó Scaloni, que igualmente dejó en claro que en cualquier caso, la cabeza estará focalizada en el certamen que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. "Lo importante es sentirnos capaces de pelear por un Mundial. Vamos a trabajar mucho en los meses que nos quedan, hay que tener fortuna de que no haya lesiones”, analizó sobre la Finalissima.



