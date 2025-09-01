Cada vez más personas viven en las calles de la Ciudad de Buenos Aires empujados por la pobreza extrema y la falta de oportunidades, según se desprende del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle, que se presentará este lunes en la Legislatura porteña.



De acuerdo con los datos relevados por las organizaciones sociales, en la Ciudad de Buenos Aires sobreviven 11.892 personas en situación de calle, de las cuales 7.898 lo hacen directamente en la vía pública y 3.994 en los Centros de Integración Social.

Un dato llamativo tiene que ver con el aumento de los números en el último tiempo: estos datos representan un aumento del 64% en comparación con el último censo popular de 2019 y un crecimiento acumulado del 170% en los últimos ocho años.

Según explicó Horacio Ávila, fundador y referente de la organización Proyecto 7, a la 750 el 37,9% —es decir, poco más de 4.500— de las personas encuestadas está como máximo hace un año en situación de calle.

El informe pone de manifiesto la brecha existente con los datos oficiales del Gobierno de la Ciudad, que reporta apenas 4.522 personas en esta situación, diferencia que, aseguran, genera una brecha muy grande entre las políticas públicas que hay y las que realmente se necesitan.

En tanto, reforzando esta idea, se determinó que el 80,7% denunció haber sufrido violencia institucional, principalmente por parte de la Policía de la Ciudad y el Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana.

Frente al relato del gobierno porteño de que la gente que vive en las calles viene en su mayoría de la Provincia de Buenos Aires, el informe contrapuso un dato: según estimaron, el 60% vivió siempre en la Ciudad de Buenos Aires.

“El 66 por ciento dice que vive de changas y cartoneo, aunque ya la basura no es tanto. Aunque algunos trabajan en lavaderos o ventas ambulantes. Creció mucho la cantidad de abuelos, abuelas y familias que están en la calle. Y la cantidad de gente con discapacidad, que es muchísima”, finalizó Ávila sobre el Censo.