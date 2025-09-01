El 22 de noviembre de 1995, Toy Story se estrenó en los cines, cambiando para siempre la industria de la animación. Sin embargo, el camino hacia este hito estuvo plagado de contratiempos, casi forzando a que Woody fuera un villano en la narrativa original. Esta película, impulsada por Pixar bajo la visión de John Lasseter, superó desafíos que podrían haber truncado su lanzamiento. La intervención clave de Steve Jobs y las radicales transformaciones de personajes y narrativas llevaron a Toy Story a su estatus icónico.

El oscuro comienzo del personaje de Woody

Originalmente, Woody no era el héroe que conocemos hoy. En los primeros bocetos de Toy Story, el carácter del juguete vaquero estaba diseñado como un villano abusivo. En el "Black Friday reel", presentado a Disney, Woody era retratado como un personaje dominante y cruel, que lanzaba al astronauta Buzz por la ventana con regocijo despiadado. Esta versión horrorizó a los ejecutivos, quienes casi desestimaron el proyecto. Sin embargo, fue el director John Lasseter quien tomó el mando, convenciendo a Disney de darle a Pixar dos semanas para revisar y modificar la narrativa, humanizando a Woody y convirtiendo su acción en un accidente.

El papel crucial de Steve Jobs en el desarrollo

En medio de este caos, Steve Jobs, quien se había involucrado financieramente con Pixar, desempeñó un papel crucial. Aportó su experiencia empresarial y financió el proyecto cuando las probabilidades de éxito eran mínimas. Su visión y compromiso permitieron a los animadores trabajar a contrarreloj, asegurando que la película avanzara más allá de su estado caótico. Con el apoyo de Jobs, se garantizó un enfoque renovado para revitalizar no solo a los personajes de la historia, sino también sus relaciones y desarrollos.

Los desafíos internos y las transformaciones en la narrativa

A lo largo de su desarrollo, Toy Story enfrentó complicaciones internas persistentes. El guion fue sometido a múltiples revisiones, con la intervención de varios guionistas, incluido Joss Whedon. Los ejecutivos de Disney presionaron para transformar el filme en un musical, estilo clásico del estudio. No obstante, Lasseter defendió su visión de crear una "buddy movie" robusta. Con Whedon en el equipo, se reescribieron diálogos y se equilibraron las interacciones entre Woody y Buzz, eliminando tensiones excesivas que restaban atractivo al argumento.

La realización de Toy Story prueba que, en el cine, el camino hacia el éxito está lleno de obstáculos. La película pasó de una situación crítica a convertirse en uno de los audiovisuales más importante del cine animado. Cada desafío superado y cada transformación realizada sumó textura y profundidad a la historia. Finalmente, generó una serie muy apreciada que perdura en la cultura popular, dejando una marca indeleble.

