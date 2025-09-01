El Gobierno Nacional denunció ante la Justicia Federal “una operación de inteligencia ilegal” tras la difusión de los audios que destaparon una supuesta trama de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) en el circuito de distrubución de medicamentos. Así lo informó este lunes el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de su cuenta de X.

En el material difundido se escucha a la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, dentro de la Casa Rosada. Si bien los audios publicados hasta el momento no develan ningún delito, los relatos periodísticos aseguran que habría casi una hora de material que podría complicar a la hermana del Presidente.



"El Gobierno denunció ante la Justicia Federal una operación de inteligencia ilegal con el fin de desestabilizar al país en plena campaña electoral. Se grabaron conversaciones privadas de Karina Milei y otros funcionarios, las que fueron manipuladas y difundidas para condicionar al Poder Ejecutivo. No fue una filtración. Fue un ataque ilegal, planificado y dirigido", escribió Adorni en sus redes sociales.

El tuit de Adorni en X.

Tras el escándalo de los audios de Diego Spagnuolo, se filtraron otros de Karina Milei. "No podemos entrar en la pelea entre nosotros, tenemos que estar unidos. En verdad acá no tienen que estar las 24 horas. Yo entro a las 8 de la mañana y me voy a las 11 de la noche de la Casa Rosada", se la oye decir a la hermana del mandatario. Si bien allí no se hace mención a las coimas en la Andis, el Gobierno está preocupado ante la posibilidad de que existan más audios.

La demanda fue presentada por el abogado Fernando Soto, del Ministerio de Seguridad Nacional, y cayó en el Juzgado Federal Nº12 subrogado por Julián Ercolini. En la misma se solicita una medida cautelar para frenar la publicación de nuevos audios.

Nota en desarrollo...