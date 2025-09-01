En las últimas horas comenzó a promocionarse el show que brindará este fin de semana la actriz Fátima Florez en Las Vegas mediante un flyer que promete la presencia entre los asistentes del presidente Javier Milei, exnovio de Florez, quien nuevamente realizaría un viaje ajeno a sus funciones como Jefe de Estado en medio del escándalo por los audios de corrupción en su gobierno.

La artista, en diálogo con Página/12, aclaró que no es el flyer oficial de su espectáculo. No obstante, desde la organización del show se promocionó el espectáculo de Florez en el hotel Sahara con un flyer que resalta en rojo la frase: "Viene Milei".

“Jorge Elías Presenta. Sahara Las Vegas. Fátima Florez, Superstar. ¡Viene Milei!", dice el flyer, donde se informa que los shows tendrán lugar este 5 y 6 de septiembre desde las 20 y que las entradas se venderán por ticketmaster.com, a valores que van desde los 79 a los 130 dólares.

Antes de la difusión del flyer, que no fue compartido aún por la web del Hotel Sahara, la propia Fátima había asegurado que su exnovio estaría presente en el show, dato que fue confirmado por el empresario Jorge Elías, quien maneja las presentaciones artísticas de Florez.

“Justo da la casualidad que coincidimos el mismo día allá, el 5 de septiembre, cada uno con sus respectivos trabajos. Y bueno, así que en esa coincidencia está bueno que nos veamos ahí, arriba del escenario”, había dicho la actriz a América TV.

Desde Casa Rosada todavía no precisaron cuál será la agenda del presidente en Estados Unidos. En pleno cierre de campaña y con el escándalo al rojo vivo de los audios por coimas en la ANDIS, el mandatario vuelve a viajar fuera del país.

Por ahora, solo trascendió que el ultraderechista mantendría una reunión con hoteleros para “promover inversiones” y que estará de vuelta en la Argentina el día sábado, para estar presente en las elecciones del 7 de septiembre.

En medio del escándalo de las coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad, el anuncio de un nuevo viaje de Milei a Estados Unidos no cayó muy bien.

El diputado de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro, designado el jueves como presidente de la comisión investigadora sobre $Libra, se mostró indignado en sus redes sociales: "VIAJE DE ESTADO. Con tu plata, con la nuestra, con la de todos".