Forty Guns, dirigida por Samuel Fuller, es una película de 1957 en la que un antiguo pistolero al que han nombrado sheriff, y sus dos hermanos, ex agentes de la ley, llegan a una región dominada por una despótica terrateniente. Con sus magníficos encuadres poco convencionales y figuras provocadoras, Fuller rompe con la representación tradicional del western (A las 20, en Cine Club.)
