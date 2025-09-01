"La corrupción saltó al primer lugar entre las preocupaciones de los argentinos. Veinte días atrás estaba en el medio", reveló el director del Centro de Estudios de Opinión (CEOP), Roberto Bacman, tras difundir los resultados de su última encuesta, en la que se midió específicamente el caso de las presuntas coimas en AnDis.

En diálogo con la 750, Bacman repasó el informe de CEOP y aseguró que "es el peor momento de imagen de (Javier) Milei". "La imagen positiva está en el 40 por ciento y la negativa en el 58", especificó el director de la consultora.

El alcance de la causa que comenzó con la publicación de los audios del ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad Diego Spagnuolo es decididamente generalizado. Según el relevamiento de CEOP, el 98 por ciento de los argentinos está al tanto de los presuntos hechos de corrupción que involucran hasta lo más alto de la estructura del Gobierno.

"Se nota con lo que pasó en Corrientes y con que no puedan hacer el cierre con caravanas", dijo Bacman, en referencia a los disturbios durante el acto de campaña de la semana pasada en Lomas de Zamora.

Las sospechas de coimas en un contexto económico muy complejo profundiza el rechazo a los hechos de público conocimiento. "Es un momento donde la discusión es por qué ajustan a los jubilados, discapacitados y los sectores más desprotegidos, cuando ganó con la consigna de que venía a ajustar a la casta", destacó el director de CEOP en En el ojo de la tormenta.

El informe revela que la imagen del Presidente perdió 7 puntos en comparación con la misma medición en julio de este año, es decir, pasó de 47 por ciento a 40 en dos meses, a razón de tres puntos y medio mensual. "El modelo económico deja dudas entre la gente y el problema es la microeconomía. El 85 por ciento de los argentinos tiene dificultades para llegar a fin de mes", concluyó.